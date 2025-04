À 4,99 euros seulement, cette offre marque le retour des forfaits mobiles pas chers

Et s’il existait un forfait mobile capable de répondre réellement à vos besoins sans vous ruiner ? Prixtel a trouvé la parade avec son offre flexible « Le petit » à seulement 4,99 euros par mois.

Réduire le montant de sa facture télécom sans avoir à se priver n’est pas contradictoire. Prixtel relève ce challenge avec ses forfaits ajustables, sans engagement et accessibles à prix plancher.

Disponible à partir de 4,99 euros par mois et dotée de 40 à 60 Go de données, l’offre mobile « Le petit » en est un bel exemple. Découvrez comment fonctionne ce forfait et la quantité de services qu’il comprend pour un tarif aussi contenu.

« Le petit » : un forfait mobile qui suit votre rythme

D’un mois sur l’autre, la consommation de données mobiles varie. Pour éviter d’alourdir inutilement son budget télécom, Prixtel a conçu des offres ajustables et à prix doux, comme le forfait « Le petit ».

Pour à peine 4,99 euros par mois, il donne accès par défaut à 40 Go de données, extensibles par paliers. Au cours du mois, si vous dépassez ce seuil, le forfait s’adapte instantanément et débloque 10 Go de données mobiles supplémentaires, jusqu’à atteindre un plafond de 60 Go.

Source : Prixtel

À la fin du mois, seuls les paliers réellement utilisés sont facturés, à raison de :

4,99 euros si vous avez consommé moins de 40 Go ;

6,99 euros si vous avez consommé entre 40 et 50 Go ;

8,99 euros si vous avez consommé entre 50 et 60 Go.

La tendance étant aux forfaits abondants de 150 Go et plus, une telle enveloppe peut sembler étroite. Il n’en est rien. Comme le confirme l’ARCEP dans son dernier « observatoire des télécommunications », les Français consomment en moyenne 17 Go de données mobiles par mois. 40 Go est donc largement suffisant pour la majorité des utilisateurs.

Un forfait pas cher, mais sans compromis

Opter pour un forfait à petit prix implique généralement quelques concessions. Mais pas chez Prixtel. Si son offre « Le petit » est accessible au prix contenu du 4,99 euros par mois, elle s’avère des plus généreuses et comprend :

40 Go de données mobiles extensibles à 60 Go et utilisables en France Métropolitaine ;

dont 15 Go utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM ;

les appels (en Wi-Fi et 4G LTE), ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM ;

la messagerie vocale visuelle pour iPhone ;

une connectivité 4G/4G+ qui repose sur l’excellent réseau mobile de SFR ;

aucun engagement de durée.

Prixtel vous garantit en prime que vos factures n’excèdent jamais 8,99 euros. Tous les appels et les SMS surtaxés sont en effet automatiquement bloqués. Vous ne risquez donc pas de décrocher par inadvertance à un spam et de découvrir à la fin du mois un prélèvement exceptionnellement salé.

Le petit : un forfait neutre en C02 // Source : Prixtel

Au-delà de tous ces avantages, opter pour Prixtel c’est aussi faire un geste pour la planète. L’opérateur s’engage à planter régulièrement des arbres en France pour compenser les émissions de CO2 induites par la consommation de données mobiles. L’application Prixtel disponible sur Android et iOS est également riche en astuces pour utiliser son smartphone de façon plus responsable.

Une souscription en quelques clics

Pour souscrire au forfait « Le petit » de Prixtel à 4,99 euros par mois, la procédure est aussi simple que rapide. Une fois sur le site internet de l’opérateur, il suffit de choisir l’offre concernée et de confirmer si vous souhaitez conserver votre numéro de mobile ou non.

En activant cette option et en renseignant votre code RIO (disponible en appelant le 3179), vous confiez alors à Prixtel la résiliation de votre contrat auprès de votre ancien opérateur. Voilà un gain de temps et d’énergie.

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à indiquer vos coordonnées et votre IBAN, puis à régler les 10 euros liés à la mise en service de votre ligne. Sous quelques jours à peine, votre forfait « Le petit » est activé sur votre nouvelle carte SIM ou sur votre eSIM en fonction de l’option choisie.