C’est le retour des petits forfaits mobile pas chers à Noël : seulement 3 €/mois pour 5 Go de 4G

Certaines personnes refusent de dépenser une fortune chaque mois pour un forfait mobile, ou n’ont tout simplement pas besoin d’une grosse enveloppe de données 4G au quotidien. Pour elles, il existe heureusement des petits forfaits à prix mini, comme celui proposé par NRJ Mobile : 5 Go de 4G pour 2,99 euros par mois.

Image générée par IA // Forfait mobile.

Si on a davantage tendance à mettre en avant des forfaits généreux en 4G ou en 5G, il ne faut pas non plus éclipser les plus petites offres qui ne proposent certes pas une énorme enveloppe de données, mais qui affichent un prix mensuel très contenu. Des forfaits taillés pour celles et ceux qui ont un budget restreint et qui n’ont pas un grand besoin de data tous les mois, donc. Ces derniers pourront par exemple se diriger vers le forfait actuellement proposé par le MVNO NRJ Mobile, qui comprend 5 Go de 4G et qui n’excède pas 3 euros par mois.

Que propose ce forfait NRJ Mobile ?

5 Go de 4G en France métropolitaine + 5 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités (sous certaines conditions)

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait 4G 5 Go proposé par NRJ Mobile est affiché à 2,99 euros par mois. Et c’est évidemment sans engagement.

Une minienveloppe pour ceux qui dépensent peu

Ce forfait NRJ Mobile met donc à disposition une petite enveloppe de 5 Go de 4G. Certes, cette quantité ne permet pas d’enchaîner de longues heures de navigation web chaque jour, de scroller indéfiniment sur ses réseaux sociaux ou encore de regarder plusieurs épisodes de série en streaming à la suite, mais celles et ceux qui savent se restreindre et qui ne sont pas collés sur leur smartphone pourront tout à fait en être satisfaits. Ces 5 Go donnent tout de même la possibilité de surfer sur Internet, de regarder quelques vidéos ou encore d’écouter de la musique en streaming pendant plusieurs heures.

En revanche, il est forcément recommandé de se connecter à un réseau Wi-Fi dès que possible, pour économiser des Go. Et si vous épuisez votre data avant la fin du mois, pas de panique, vous ne risquez pas d’avoir de hors forfait : le débit sera simplement réduit jusqu’au mois suivant. Par ailleurs, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine, sachez que le forfait comprend aussi 5 Go de 4G supplémentaires à utiliser depuis l’Europe et les DOM.

Un bon réseau à la clé

Le forfait comprend par ailleurs les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles de l’Hexagone. Depuis l’Europe et les DOM, les communications sont aussi illimitées vers ces territoires ainsi que vers la France métropolitaine. Toutefois, quelques conditions sont à respecter : chaque appel ne doit pas excéder une durée de 3 heures, et vous ne pouvez pas dépasser une limite de 129 destinataires de SMS/MMS par mois.

Enfin, NRJ mobile étant un MVNO, ou opérateur virtuel, qui fonctionne avec le réseau de Bouygues Télécom, ce dernier vous sera automatiquement attribué dès la mise en marche du forfait. Vous pourrez donc profiter d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre en effet 99 % de la population et 95 % du territoire métropolitain selon l’ARCEP.

Notez que vous devrez rajouter 5 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

