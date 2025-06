RED by SFR sort le rouleau compresseur avec ce forfait 5G 300 Go à 9,99 €/mois seulement

RED by SFR dégaine un sacré forfait mobile à l’approche des vacances d’été : 300 Go de données mobiles en 5G, sans engagement pour 9,99 euros par mois, de quoi profiter de l’itinérance pendant vos déplacements.

RED by SFR est là pour proposer des forfaits à prix cassé. Plus cassé que cette offre à seulement 9,99 euros par mois, c’est compliqué, puisque vous profitez, pour ce prix, de 300 Go de données mobiles en 5G, des appels, SMS et MMS illimités et une enveloppe de données mobiles pour une utilisation dans l’UE et les DOM.

Pourquoi opter pour ce forfait par RED by SFR

Parce que vous profitez de 300 Go de données en 5G

Parce que la couverture SFR compte parmi les meilleures

Parce que c’est sans engagement et que vous arrêtez à tout moment

Sûrement l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment en ce qui concerne les forfaits mobiles : 9,99 euros par mois pour 300 Go en 5G chez RED by SFR.

Les meilleurs forfaits mobile 5G du moment chez RED by SFR RED Forfait

300 Go 9.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G spécial Voyage

350 Go 19.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G

200 Go 7.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Un forfait généreux pour partir en vacances l’esprit tranquille

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Depuis quelques jours, SFR souffre d’une mauvaise presse suite à une panne générale qui a paralysé tout son réseau pendant 12 h le 17 juin dernier. Pour se faire pardonner, l’opérateur a offert une belle compensation à tous ses abonnés et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Via son opérateur virtuel RED by SFR, il propose un nouveau forfait qui tombe à pic avant les vacances d’été : 300 Go de données mobiles en 5G pour 9,99 euros par mois.

Difficile de faire mieux, la concurrence va avoir du mal à s’aligner et ce sont les abonnés qui vont se régaler. Avec 300 Go de données mobiles, vous avez de quoi attaquer les longs trajets sereinement avec l’accès aux plateformes de streaming, réseaux sociaux et autres divertissements disponibles sur votre smartphone ou votre tablette. Avec 300 Go, vous pouvez lancez le partage de connexion et en faire profiter vos proches.

RED by SFR régale avec son forfait 5G 300 Go

Vous retrouvez les options les plus classiques dans ce forfait, avec les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM. Vous avez même une enveloppe de données mobiles à utiliser lorsque vous voyagez à l’étranger, dans l’Union européenne et les DOM. Ce qui permet de continuer d’utiliser votre smartphone dans ces zones quand il n’y a pas de WiFi.

Le point un peu moins plaisant sur ce forfait c’est peut-être le service client. Celui-ci est uniquement accessible via l’app RED sur smartphone, ou en essayant de les contacter sur les réseaux sociaux. C’est moins rapide et efficace qu’un appel sur une hotline et surtout, c’est complètement inaccessible quand il y a une panne comme l’autre jour. Mais c’est aussi ce genre d’économies qui permet de proposer un tarif aussi bas.

Pour garder votre numéro de téléphone quand vous changez d’opérateur, appelez gratuitement le 3179 pour récupérer votre numéro RIO, puis communiquez-le lors de la souscription à votre nouveau forfait. Le nouvel opérateur se chargera de transférer gratuitement votre numéro de téléphone mobile sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimités 200 Go en France 30 Go en Europe 20.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 5G

Le grand 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go – 140 Go en France 25 Go en Europe À partir de 6.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G spécial Voyage

350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.