RED by SFR fait passer son forfait 5G de 200 Go à 250 Go, sans changer son super prix de 9,99 €/mois

Auparavant, RED proposait un forfait mobile 5G de 200 Go à 9,99 euros par mois. Mais l’opérateur low cost de SFR vient d’y ajouter 50 Go, sans faire bouger ce prix, ce qui est bien plus intéressant.

Pour dénicher des forfaits mobile 5G bien généreux en Go, mais proposés à des tarifs mensuels agressifs, il est fortement conseillé d’aller voir du côté des MVNO ou des opérateurs low cost, comme RED by SFR. Ce dernier vient d’ailleurs de faire passer l’un de ses forfaits 5G de 200 à 250 Go, tout en maintenant son prix mensuel sous les 10 euros.

Que propose ce forfait RED by SFR ?

250 Go de données 5G en France métropolitaine + 26 Go en UE et dans les DOM

Les communications illimitées

Le réseau de SFR

Actuellement, le forfait 5G de 250 Go proposé par RED by SFR est affiché à 9,99 euros par mois. Et c’est bien sûr sans engagement. Avant, pour ce prix, l’opérateur ne proposait « que » 200 Go.

Notez que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Une grosse enveloppe de 5G pour tout le mois

Pour ne pas se retrouver, dès le 10 du mois, avec une enveloppe de données 5G totalement épuisée, mieux vaut miser sur un forfait mobile comme celui que propose en ce moment RED by SFR et qui nous intéresse ici. Cette offre comprend en effet 250 Go de 5G, soit largement assez pour passer un temps conséquent sur les réseaux sociaux, consulter moult sites Internet, regarder plusieurs épisodes de série en streaming à la suite ou encore faire du partage de connexion avec plusieurs appareils.

Et grâce au réseau 5G, vous profiterez de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur votre smartphone. La 5G permet notamment d’être bien plus à l’aise avec les usages lourds, comme le téléchargement de contenus ou la vidéo. Par ailleurs, si vous voyagez dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM, vous pourrez bénéficier d’une enveloppe de 26 Go, ce qui est largement assez pour continuer à utiliser son forfait confortablement. Et si ce n’est pas assez pour vous, il reste toujours l’option de payer 5 euros en plus par mois pour bénéficier de 40 Go dans l’UE et dans les DOM, dont 20 Go en Suisse, Andorre, au Canada et aux États-Unis.

Un bon réseau à clé

Le forfait de RED by SFR comprend aussi les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte), ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Les SMS et MMS sont aussi illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine, ainsi que depuis l’UE et les DOM. Il faut toutefois respecter quelques conditions : chaque appel est coupé au-delà des 3h de communication et les appels, SMS et MMS sont limités à 200 destinataires différents par mois.

Pour finir, le forfait fonctionne évidemment avec le réseau de SFR, qui dispose d’un réseau d’antennes national de qualité, que ce soit en 4G ou en 5G. En 4G, il couvre plus de 99 % de la population et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Et côté 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, derrière Orange, avec 8 782 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP. Et cela progresse régulièrement.

Pour en savoir plus sur l’opérateur, n’hésitez pas à lire notre avis sur RED by SFR.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

