Sosh balaie tout sur son passage avec son forfait 200 Go à moins de 10 €/mois

Sosh propose un nouveau forfait en série limité si vous cherchez une offre avec une quantité conséquente de data : les 200 Go en données en 4G, sans engagement, sont à 9,99 euros par mois.

Sosh est un opérateur qui vient se greffer sur les antennes des opérateurs historiques, ce qui lui permet de proposer des forfaits plus abordables. Et aujourd’hui, en ce vendredi 18 avril 2025, on peut dire que l’opérateur low cost d’Orange frappe fort avec sa nouvelle offre sans engagement blindée en Go et à moins de 10 euros par mois.

Pourquoi choisir le forfait Sosh 5G 200 Go

Pour son enveloppe de données mobiles généreuse

Parce qu’il y a 20 Go à utiliser en Europe et dans les DOM

Il est sans engagement, vous résiliez à tout moment, sans condition

C’est l’offre du moment chez Sosh : 200 Go en 4G avec appels, SMS et MMS illimités pour seulement 9,99 euros par mois.

Des données mobiles en 4G en vrac chez Sosh

Pour célébrer le retour des beaux jours et anticiper les futurs départs en vacances, Sosh propose un forfait 4G généreux avec 200 Go de données mobiles. Alors oui, à l’heure où la 5G se démocratise, on aurait espéré pouvoir en profiter, mais la 4G permet de profiter quand même de vitesses correctes. Surtout que Sosh utilise les antennes d’Orange, donc vous êtes assuré d’avoir du réseau quasiment partout où vous allez.

Vous pourrez utiliser tous ces gigas en France métropolitaine et lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM, vous avez 20 Go. Ça vous permet de continuer d’utiliser les fonctions principales de votre smartphone quand il n’y a pas de WiFi à portée. Par contre, ce n’est pas valable en Suisse et en Andorre. Et si jamais vous dépassez le forfait, pas de frais cachés : le débit est simplement réduit.

Un forfait pour la communication sous toutes ses formes

Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un MVNO que vous avez droit à un service inférieur. Au contraire, Orange a bien soigné son offre et les vitesses de téléchargement en 4G sont similaires à celles que vous retrouvez sur l’opérateur classique. Avec ce forfait, vous pouvez communiquer avec vos proches sans limites : il y a les appels, les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM.

Au moment de souscrire l’offre, vous pouvez choisir une carte SIM ou eSIM. L’avantage de cette dernière, c’est qu’elle est activable immédiatement et vous pouvez en profiter dès que la ligne est ouverte. Il faut juste vérifier que votre mobile actuel est compatible avec cette technologie, mais s’il est un tant soit peu récent, ça ne devrait pas poser de problème.

Quand vous changez de forfait, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de mobile actuel. Pour ça, il faut fournir le numéro RIO, qui s’obtient gratuitement en composant le 3179. Un répondeur vous le communique et l’envoi aussi par SMS, vous l’entrez au moment de l’inscription et c’est tout.

