Sosh renoue enfin avec les petits prix en proposant un forfait mobile à moins de 6€/mois

Sosh vient de dégainer un nouveau forfait mobile qui devrait soulager celles et ceux qui ne veulent pas dépenser une fortune chaque mois. L’opérateur low cost d’Orange propose ainsi une offre de 40 Go de 4G à seulement 5,99 euros par mois.

Tout le monde n’a pas besoin d’un forfait mobile 4G/5G de plusieurs centaines de Go pour être confortable chaque mois. Certains peuvent tout à fait se contenter d’une petite quantité de data, préférant avant tout bénéficier d’une offre mensuelle à bas coût. C’est justement à ces personnes que Sosh s’adresse en ce moment avec son forfait 4G de 40 Go à moins de 6 euros par mois.

Que propose ce forfait Sosh ?

40 Go de 4G en France métropolitaine + 10 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau efficace d’Orange

Actuellement, le forfait mobile 4G de 40 Go proposé par Sosh est affiché à 5,99 euros par mois. C’est bien évidemment sans engagement, et cette offre est valable en France métropolitaine pour toute nouvelle souscription. Attention, elle ne l’est pas pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre.

Si vous souhaitez profiter de davantage de Go, sachez que Sosh propose également un forfait 4G de 100 Go à 9,99 euros par mois.

Une quantité de données largement suffisante

Sosh propose donc ici une enveloppe de 40 Go de 4G utilisables en France métropolitaine. Une quantité de data qui convient largement aux utilisateurs qui n’ont pas une consommation de données démesurée chaque mois, et qui cherchent avant tout à faire des économies. S’il est bien sûr conseillé de se connecter à un réseau Wi-Fi dès que possible pour économiser des Go, ces 40 Go de base permettent tout de même de naviguer plusieurs heures sur le web, de regarder quelques épisodes de série en streaming ou encore de faire un peu de partage de connexion si nécessaire.

Notez toutefois que le débit sera réduit au-delà de ces 40 Go. Par ailleurs, si vous voyagez dans un pays européen (hors Suisse et Andorre) ou dans les DOM, vous aurez à disposition une petite enveloppe de 10 Go de données 4G. Et si ce n’est pas assez pour vous, Sosh vous donne la possibilité d’augmenter votre volume internet mobile en ajoutant de 2 à 50 Go à votre forfait, une seule fois ou bien chaque mois, utilisables en France et en Europe. L’option « +2 Go par mois » coûte par exemple 5 euros.

Des communications illimitées, mais…

Ce forfait Sosh donne aussi droit aux appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM. En Europe et dans les DOM, les communications sont aussi illimitées vers ces zones et vers la France métropolitaine. En revanche, il ne faudra pas dépasser 3h par appel. Une limite de 250 correspondants différents par mois est également imposée par l’opérateur.

Pour finir, Sosh appartenant à Orange, vous pourrez bénéficier des infrastructures de l’opérateur français et donc profiter du meilleur débit possible. Selon l’ARCEP, en 4G, Orange couvre 99 % de la population et 94 % du territoire.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur les offres de Sosh.

Notez que vous devrez ajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement.

Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

