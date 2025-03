Sosh frappe fort et rivalise enfin avec les meilleurs forfaits du marché avec cette offre

Sosh frappe fort avec une nouvelle série de forfaits à des prix compétitifs, parfaitement alignés sur le marché. Mieux encore, la 5G devient enfin accessible.

Sosh, longtemps considérée comme une simple marque low cost (qui n’en avait que le nom), devient enfin une option réellement attractive. Jusqu’ici, les offres de YouPrice étaient souvent mises en avant pour profiter du réseau d’Orange à moindre coût, mais cette fois, c’est Sosh qui crée la surprise avec un forfait 5G incluant 150 Go de data. Une évolution qui ne passe pas inaperçue sur notre comparateur, et pour cause : voici en détail ce que propose cette offre.

Nouveau forfait Sosh :

150 Go de 5G sur le réseau d’Orange

25 Go depuis l’Europe et les DOM

Appels et SMS/MMS illimités

En ce moment le nouveau forfait de Sosh est à 14,99€/mois pour 150 Go de 5G sur le réseau d’Orange.

Enfin un forfait honnête pour le prix

Orange et Sosh sont souvent considérés comme des opérateurs coûteux, la qualité ayant un prix. Pourtant, avec ce forfait 5G de 150 Go, proposé sur l’un des meilleurs – si ce n’est le meilleur – réseau de France, l’offre se révèle particulièrement intéressante.

Avec 150 Go de data en 5G, il est possible de regarder des films et des séries en streaming, de passer des heures sur YouTube, TikTok, Instagram ou tout autre réseau social. Le télétravail en partage de connexion reste envisageable, tant que l’usage se limite à la navigation web et aux visioconférences, sans nécessiter de lourds téléchargements. Grâce à la vitesse et à la faible latence de la 5G, les jeux compétitifs en ligne sont fluides, et le cloud gaming devient accessible sans contrainte.

Pour les voyageurs, Sosh inclut 25 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM, une enveloppe généreuse qui permet de profiter sereinement de son forfait à l’étranger. Un véritable atout, surtout quand on sait que la consommation moyenne de data en France atteint 16 Go, selon une étude de l’Arcep.

Le forfait prend en charge l’eSIM pour les téléphones compatibles. Contrairement à YouPrice, qui facture 1 € par mois pour ce service, ici, aucune facturation supplémentaire n’est appliquée.

L’excellent réseau d’un opérateur historique

Orange est un opérateur particulièrement apprécié en France, et de nombreux utilisateurs lui restent fidèles. Anciennement France Télécom, il s’est forgé une solide réputation grâce à une excellente couverture du territoire, des débits stables et une qualité de réseau optimale.

Cependant, le prix d’un forfait ne fait pas tout. Avant de souscrire à une offre, il est essentiel de vérifier la couverture réseau pour s’assurer de la présence d’une antenne Orange à proximité de ses lieux de vie.

Pour cela, l’Arcep met à disposition une carte des réseaux en France, un outil pratique pour faire le bon choix.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

