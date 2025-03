Sosh propose (enfin !) deux forfaits 5G dans son catalogue : voici ce qu’ils contiennent et leur prix

Depuis le lancement de son premier forfait 5G en juin 2023, Sosh n’a pas fait évoluer son offre sur le réseau mobile dernière génération. Depuis quasiment deux ans, l’opérateur low-cost stagne sur le sujet, mais il semble s’être enfin réveillé aujourd’hui !

Dans la foulée du lancement de la 5G+ d’Orange auprès du grand public, Sosh, sa filiale low-cost, a enfin fait évoluer son offre sur ses forfaits mobiles 5G. Depuis quasiment deux ans, l’opérateur ne proposait qu’un forfait de ce genre, ce sont désormais deux qui sont disponibles. De plus, si on choisit l’un de ces forfaits avec un nouveau mobile, on peut profiter d’une ODR de 80 euros sur ce dernier.

La 5G devient plus accessible chez Sosh

Jusqu’alors la 5G de Sosh, qui est en fait la 5G du réseau Orange, était accessible à travers un forfait unique de 140 Go (25 Go en UE/DOM) à 20,99 euros par mois. Depuis ce 6 mars, ce dernier n’existe plus et a été remplacé par un forfait de 200 Go au même prix. Deux autres forfaits ont été lancés dans la foulée dont un en 5G. Voici à quoi ressemble l’offre 5G de Sosh maintenant :

Forfait 5G de 150 Go (25 Go en UE/DOM) à 14,99 euros par mois

Forfait 5G de 200 Go (35 Go en UE/DOM) à 20,99 euros par mois

L’opérateur low-cost d’Orange connaîtrait enfin un sursaut, et ce alors que les tarifs des forfaits mobiles connaissent une hausse généralisée depuis le début de l’année. Nous sommes enfin sur un rapport Go-prix plus acceptable sur l’un des deux meilleurs réseaux mobiles en 5G de France. La concurrence reste toutefois bien rude vis-à-vis de certains MVNO qui proposent des forfaits 5G avec plus de data mais pour moins cher.

