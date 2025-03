Voici le premier forfait 5G+ en France : les nouveautés, le prix, les smartphones compatibles – On fait le point

Orange annonce le lancement de la première offre 5G+ grand public en France. L’opérateur historique lance deux forfaits compatibles avec de belles promesses.

Le Xiaomi 14 fait partie des smartphones compatibles 5G+ // Source : Frandroid

Orange cultive son image d’opérateur haut de gamme en France avec le lancement de la première offre grand public 5G+ du marché. Une nouvelle qualité de service qui promet de belles choses… pour les quelques smartphones compatibles.

Les nouveautés

On parle ici du déploiement de la 5G+ NR sur la fréquence 3,5 GHz. D’après l’opérateur, cela permet une latence largement réduite, un chiffrement des données d’identification de la carte SIM et une compatibilité avec la VoNR, c’est-à-dire le passage des appels téléphoniques sur la 5G+.

Pas question, donc de nouvelles promesses en matière de débits. On mise plutôt sur une amélioration de la qualité de service, qui pourrait bien plus facilement perceptible pour le public.

Avec la latence réduite, Orange s’adresse en particulier au public intéressé par le jeu vidéo et le cloud gaming.

Par ailleurs, Orange va réserver une partie de la bande passante en zone de couverture 5G+ aux abonnés concernés. Autrement dit, vous devriez bénéficier d’une bonne qualité de service pour regarder des vidéos en streaming, même lorsque vous êtes dans une zone très affluente.

Le nouveau forfait : 180 Go de 5G+

Orange lance donc sa nouvelle offre « Série Spéciale 180 Go 5G+ ».

Comme son nom l’indique, elle proposera un quota de 180 Go en 5G+, mais aussi les habituels appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Le forfait donne aussi accès à 100 Go utilisable en Europe et en Suisse/Andorre.

Le forfait est sans engagement, c’est plutôt une bonne surprise connaissant Orange.

Pour le lancement, Orange propose aussi un abonnement offert à ChatGPT Plus pendant 12 mois et un abonnement à Netflix (Standard avec pub) pendant 6 mois.

Le forfait Série Spéciale 180Go 5G+ est commercialisé à 41 euros par mois sans engagement. Orange propose un tarif préférentiel pour les 18-26 ans, à 25 euros par mois.

L’opérateur propose enfin 5 euros de réduction Open pour ses abonnés Livebox, cumulable avec le tarif promotionel

Déjà chez Orange en 5G ? Basculez gratuitement en 5G+

En plus de ce nouveau forfait « Série Spéciale 180 Go 5G+ », Orange propose aussi une nouvelle option 5G+ gratuite (pour le moment).

Elle permet pour les clients équipés d’un smartphone compatible 5G+ et sous couverture 5G+ de basculer gratuitement sur ce nouveau réseau pour bénéficier des nouveautés en matière de latence et de sécurité.

Les smartphones compatibles

La liste des smartphones compatibles avec l’offre 5G+ d’Orange est pour le moment assez réduite.

L’opérateur promet d’enrichir cette liste « rapidement dans les semaines à venir ». Les iPhone d’Apple sont, par exemple, aux abonnés absents.

