Le forfait mobile 5G de Sosh est enfin là, mais celui-ci est encore moins cher

Sosh débarque enfin dans la course des forfaits 5G à petit prix avec beaucoup de data, mais B&You propose une offre tout aussi alléchante. Reste à savoir laquelle est faite pour vous. Nous allons de vous aider dans votre choix à travers ce comparatif.

Si les forfaits 4G sont encore légion, ceux avec la 5G se déploient de plus en plus. D’ailleurs, la nouvelle offre de l’opérateur Sosh a fait beaucoup parler. Le MVNO low-cost de chez Orange vient de lancer un nouveau forfait 5G sans engagement bien généreux en data, mais face à celui de B&You, est-il intéressant ? Nous allons tenter d’y répondre en comparant le forfait proposé par B&You et celle de Sosh.

Les forfaits en promotion

Réseau : Orange ou Bouygues Telecom ?

B&You est un opérateur virtuel s’appuie sur les antennes du réseau de Bouygues Télécom. Reconnu comme étant le deuxième meilleur réseau de France métropolitaine selon les derniers relevés de l’ARCEP. Ce forfait intègre, comme la plupart des offres sans engagement du moment, les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

De son côté, Sosh, vous pourrez appeler en illimité tous vos contacts, mais également leur envoyer des SMS et MMS en illimité. Ces conditions sont valables en France, mais aussi depuis l’Europe et les DOM. Le MVNO assure bien évidemment à ses clients une ligne mobile de qualité grâce au réseau national d’Orange. Avec une couverture réseau de plus de 99 % de population, c’est la garantie d’avoir le meilleur réseau, quelle que ce soit votre position géographique dans l’Hexagone. Concernant les débits, Sosh proposerait bien une 5G avec un débit théorique en téléchargement jusqu’à 2,1 Gb/s via les antennes 3,5 Ghz.

Beaucoup de data à prix avantageux

Sur les données mobiles, Sosh octroie pas moins de 140 Go de données pour son forfait 5G tous les mois en France. Avec une telle quantité, les possibilités sont donc nombreuses : vous pouvez dévorer du contenu en streaming, naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical à longueur de temps, partager votre connexion en cas de besoin et de faire même quelques parties sur Fortnite, sans Wi-Fi à proximité. De quoi avoir l’esprit tranquille sans à se préoccuper de la facture à la fin du mois. Pour communiquer depuis l’étranger, l’opérateur est moins généreux et propose 25 Go d’Internet depuis l’Europe et les DOM.

Pour 5 euros de moins, vous ne perdrez pas vraiment au change avec le forfait B&You. Autant dire qu’avec un paquet de 130 Go de données mobiles en 5G, vous n’aurez quasiment plus besoin de vous connecter au Wi-Fi, plutôt pratique si vous êtes souvent dehors et éloigné de votre point d’accès Wi-Fi personnel. L’opérateur met en plus à votre disposition une autre enveloppe de 30 GO que vous pouvez utiliser depuis les DOM et les pays de l’Union européenne. Pour des séjours à l’étranger d’une ou deux semaines, c’est idéal pour consulter Maps, envoyer des messages et des photos à vos proches, naviguer sur des sites touristiques et poster quelques stories de votre voyage.

Sosh ou B&You ?

Cela faisait un moment que nous attendions l’arrivée du forfait 5G de l’opérateur Sosh. En revanche, son offre peut sembler moins intéressante, surtout quand la plupart des MVNO proposent depuis déjà plus d’un an des offres ultra-compétitives en 5G.

Ici B&You a beau proposer un peu moins de data sur son forfait 5G, il comptabilise tout de même une belle enveloppe de 130 Go. Il est d’ailleurs plus généreux en data à l’étranger (Europe et DOM) avec 30 Go contre 25 Go pour Sosh. Alors oui, ce dernier profite des antennes réseau d’Orange, mais son prix reste assez élevé face à la proposition de B&You. Donc si vous souhaitez profiter d’un forfait 5G au meilleur prix, avec beaucoup de data, cela vous coûtera pas moins de 16 euros par mois, et cela, sans engagement.

Si vous souhaitez profiter de la qualité réseau offerte par Orange, dans ce cas, il faudra débourser 21 euros par mois. Reste à savoir si votre bourse vous le permet.

