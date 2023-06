Confronté à la polémique, Sosh propose finalement son forfait 5G à tous

Hier, Sosh a officiellement lancé la 5G, mais la journée a été tout sauf sereine. Entre confusions, prétendues erreurs techniques et mécontentements parmi les abonnés, le lancement a été marqué par des imprévus.

En effet, Sosh a annoncé dans un premier temps que le nouveau forfait 5G de 140 Go à 20,99 euros par mois ne serait disponible que pour les nouveaux clients. Une décision qui a suscité l’incompréhension et la frustration chez de nombreux abonnés existants, qui se sont sentis lésés face à cette proposition discriminatoire.

« On vous confirme que tous les clients Sosh pourront bien bénéficier du nouveau forfait »

Cependant, la tournure des événements a pris une direction tout à fait inattendue. Après une journée remplie de confusion et de critiques, Sosh a effectué un spectaculaire revirement de situation. Dans un message posté sur Twitter, l’opérateur a affirmé : « On vous confirme que tous les clients Sosh pourront bien bénéficier du nouveau forfait 5G 140Go à 20,99 €/mois en changement d’offre. Notre souci technique est en cours de résolution ! ».

On vous confirme que tous les clients Sosh pourront bien bénéficier du nouveau forfait 5G 140Go à 20,99€/mois en changement d’offre.

Notre souci technique est en cours de résolution ! Rendez-vous sur votre espace client https://t.co/20hTlW4Ufe — Sosh (@Sosh_fr) June 1, 2023

Certes, l’excuse de « souci technique » a été avancée, mais il semble évident que tout avait été méticuleusement orchestré pour empêcher les clients Sosh les plus dépensiers de basculer vers la nouvelle offre 5G. Une décision qui paraissait être motivée par un simple calcul économique et non par un désir sincère de satisfaire et de fidéliser la clientèle existante.

Ainsi, Orange a fait demi-tour. Son offre la plus attractive avec la 5G est désormais accessible à tous, nouveaux et anciens abonnés, indépendamment de leur offre actuelle. Cette décision semble mettre fin à l’inégalité qui a suscité tant de controverses lors du lancement.

Toutefois, le brouhaha qui a entouré cette journée de lancement aurait pu être évité. Ce cafouillage est un exemple flagrant de la manière dont une mauvaise communication peut jeter le trouble parmi les utilisateurs et générer un sentiment d’insatisfaction. On peut seulement espérer que cette expérience servira de leçon à Orange pour mieux gérer ses futures offres.

Pour rappel, Orange met aussi à la disposition de ses clients un forfait 5G de 100 Go à un prix promotionnel de 16,99 euros par mois la première année, et ce, sans engagement.

