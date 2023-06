La 5G arrive, mais Orange n’a aucun plan pour fidéliser ses clients Sosh actuels

Orange a récemment introduit la 5G dans ses offres Sosh, avec un nouveau forfait de 140 Go à 20,99 euros par mois, spécialement destiné aux nouveaux abonnés. Cependant, pour les abonnés actuels, l'offre est moins généreuse : un forfait de 70 Go pour 26 euros par mois.

Après plusieurs années de patience, le temps est enfin venu : Orange a finalement déployé la 5G sur ses offres Sosh. Cette offre mobile à bas coût et sans engagement vient de franchir un nouveau cap technologique majeur, bien après ses concurrents directs. Mais comme dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais.

L’offre phare annoncée par Orange pour cette incursion de la 5G dans l’univers Sosh est un forfait de 140 Go proposé à 20,99 euros par mois. Un tarif compétitif, très certainement. Cependant, il y a un mais : ce tarif est exclusivement réservé aux nouveaux abonnés !

De leur côté, les abonnés actuels de Sosh ne sont pas en reste, du moins en théorie. Orange leur propose en effet un forfait spécifique, qui pourrait sembler attrayant au premier abord. Pourtant, ce forfait de 70 Go est facturé 26 euros par mois, soit un coût supérieur pour une capacité inférieure à celle proposée aux nouveaux venus. Un choix de stratégie qui suscite nombre de questionnements.

D’autant plus qu’Orange met déjà à la disposition de ses clients un forfait 5G de 100 Go à un prix promotionnel de 16,99 euros par mois la première année, et ce, sans engagement. Cette offre, en comparaison avec celles proposées aux abonnés Sosh, ajoute un niveau supplémentaire de complexité à la stratégie commerciale de l’opérateur.

Orange cherche-t-elle vraiment à retenir ses clients actuels ?

La question qui brûle toutes les lèvres est la suivante : Orange cherche-t-elle vraiment à retenir ses clients actuels ? Cette interrogation semble d’autant plus pertinente lorsque l’on sait qu’il est plus coûteux d’acquérir de nouveaux clients que de fidéliser ceux déjà présents.

Ok donc @Sosh_fr a lancé son premier forfait 5G de 140 Go pour 21€ par mois. Sauf que, il est réservé aux nouveaux abonnés. Quelle bande de clowns bordel. Les anciens abonnés peuvent passer sur un forfait 70 Go à 26€, soit le Go 2,8 fois plus cher. ➡️ Résiliation direct — Paingout (@Paingout) June 1, 2023

Une telle décision de la part d’Orange est surprenante, voire déconcertante, et elle a d’ores et déjà suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté d’abonnés Sosh.

Les meilleurs forfaits 5G RED Forfait 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 6038 sites 5G 3,5 GHz

5885 sites 5G/4G partagé 16,99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 6038 sites 5G 3,5 GHz

5885 sites 5G/4G partagé 34,99€ Découvrir Orange Forfait Mobile 5G

170 Go Appels illimités 170 Go en France 6165 sites 5G 3,5 GHz

212 sites 5G/4G partagé 22,99€ 34,99€ Pendant 12 mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

