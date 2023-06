Sosh : la 5G arrive enfin avec un premier forfait généreux

Après plus d'un an d'attente, il est enfin possible de souscrire à un forfait 5G chez Sosh. La marque low-cost de chez Orange vient de lancer un nouveau forfait de 140 Go à 20,99 euros par mois. Mais la concurrence déjà bien implantée sur ce secteur n'a-t-elle pas déjà pris trop d'avance ?

C’est que l’on aurait presque failli attendre ! Après plus d’un an de teasing, c’est enfin devenu une réalité : la 5G chez Sosh est enfin disponible. L’opérateur mobile low cost d’Orange vient de lancer son premier forfait certifié 5G dans son offre, à savoir un forfait 5G de 140 Go facturé à 20,99 euros par mois, toujours sans engagement. Concernant la data valable en Europe et les DOM, elle est de 30 Go.

Il convient de mentionner que cette annonce entraîne également la suppression d’une offre : le forfait de 70 Go à 25,99 euros par mois, qui avait probablement du mal à se distinguer face à des offres similaires de nombreux opérateurs virtuels (MVNO). Cependant, le forfait de 130 Go à 15,99 euros par mois est maintenu.

La 5G chez Sosh arrive trop tard ?

Le marché des forfaits 5G est déjà mature. La plupart des MVNO proposent depuis déjà plus d’un an des offres ultra-compétitives en 5G. En comparaison, Cdiscount mobile et NRJ Mobile (deux MVNO fonctionnant sous le réseau de Bouygues télécom) proposent tous deux un forfait 5G de 150 Go à 15,99 euros par mois, toujours sans engagement et sans condition de durée. Malgré la force de frappe de Sosh côté marketing, que l’on imagine bouillante avec ce lancement, difficile de penser que Sosh arrivera à convaincre rapidement les plus initiés.

C’est d’autant plus vrai que si le réseau Orange était son principal argument, un opérateur comme YouPrice a su prouver qu’il était possible de proposer un forfait ajustable avec une option 5G, le tout sur le réseau de l’opérateur historique et sans doute plus avantageux sur le long terme.

Une information reste à être vérifiée, celle concernant le potentiel bridage du réseau. Pour offrir un abonnement 5G à un prix compétitif et sans limitation de durée en comparaison aux propositions d’Orange, il est possible que Sosh décide de restreindre les vitesses de son réseau 5G, comme ils le font déjà avec les connexions fibre de leur offre internet « La boite Sosh ». Par conséquent, il est probable que les connexions 5G soient limitées à 700 Mb/s, plutôt qu’à 2,1 Gb/s comme c’est le cas sur les réseaux Orange via les antennes 3,5 GHz.

