La 5G chez Sosh serait (enfin) bientôt prête à se lancer

Bon dernier sur ce marché, Sosh pourrait enfin passer à la 5G dans les prochains mois, voire les prochaines semaines.

La 5G est disponible chez tous les grands opérateurs français depuis la fin d’année 2020. Tous ? Pas tout à fait… Les abonnés Sosh, la marque sans engagement d’Orange, n’y ont pas encore accès, alors que tous ses concurrents la proposent. Mais il semblerait que cela soit bientôt corrigé.

Sosh évoque la 5G à certains de ses abonnés

Alors que les abonnés Sosh attendent toujours de pouvoir profiter du réseau 5G avec leur forfait mobile, certains indiquent que leur abonnement est déjà enregistré comme « 5G ». C’est le cas par exemple de l’utilisateur Twitter GabDu77_ qui présente son suivi conso. On peut y entendre la voix robotique de l’opératrice dire « votre forfait Sosh 24,99 euros 5G 120 Go ».

Il semblerait néanmoins qu’il ne s’agisse là encore que d’un bug… mais c’était l’occasion qu’il manquait pour avoir confirmation.

La 5G chez Sosh, « une question de semaines »

Univers Freebox a ainsi pu contacter un collaborateur d’Orange qui a indiqué que « la question n’est pas de savoir si la 5G arrivera chez Sosh, mais quand ». Jusque là, pas de nouvelle révolutionnaire. Il aurait néanmoins affirmé que « ce n’est qu’une question de grosses semaines ou de mois » avant d’ajouter que c’est déjà « prêt techniquement ». Après tout, Sosh repose sur le réseau d’Orange, premier sur le déploiement de sites 3,5 GHz. Il suffit donc d’appuyer sur un bouton pour permettre aux abonnés Sosh d’y accéder.

Contacté par nos soins, Orange s’est contenté de nous préciser que la 5G est pour le moment réservée aux clients Orange.

On peut néanmoins espérer un lancement à venir pour ne pas afficher un retard trop conséquent. RED et B&YOU, les marques sans engagement respectives de SFR et Bouygues Telecom, proposent déjà de la 5G, tandis que Free a activé la 5G sur son offre la plus chère depuis un an déjà. Il serait donc plus que temps pour Sosh d’appuyer sur ce bouton…

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.