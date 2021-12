SFR et Bouygues Telecom accélèrent le déploiement de la 5G, Orange ralentit le pas

Les opérateurs mobiles français sont au coude-à-coude concernant le déploiement de la « vraie » 5G. SFR se paye le luxe de dépasser Free.

La 5G sur la bande de fréquence à 3,5 GHz permet d’obtenir des débits beaucoup plus importants. Nous avons d’ailleurs constaté des débits descendants qui peuvent aller au-delà de 1 Gbit/s lors de nos premiers tests sur le réseau d’Orange. C’est ce que nous appelons la « vraie » 5G.

SFR accélère et double Free

L’Arcep vient justement de fournir les chiffres concernant le déploiement de sites 5G sur le mois de novembre.

Dans les deux tableaux ci-dessus et ci-dessous, fournis par l’Arcep, on retrouve les données qui concernent le déploiement des sites 5G au cours du mois de novembre. Chaque colonne correspond aux nombres de sites autorisés et déployés par bandes de fréquences.

Pour rappel, la 5G est déployée sur plusieurs bandes de fréquences, dont les bandes 700 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 3500 MHz. Seule la bande des 3500 MHz est exclusivement dédiée à la 5G, les autres bandes font cohabiter 4G et 5G et permettent d’obtenir une relative augmentation des débits. Nous avons donc tendance à nous intéresser à la bande des 3500 MHz pour évaluer les progrès des opérateurs.

Sur la bande des 3500 MHz, on remarque que l’opérateur Free a perdu sa seconde place : c’est désormais SFR qui se retrouve second (+ 585 nouveaux sites 5G). Orange conserve sa première place mais l’opérateur historique a ralenti son déploiement de sites 5G en novembre avec seulement 201 nouveaux sites 5G. Bouygues Telecom est en embuscade, les opérateurs mobiles sont vraiment séparés par des écarts minimes.

Quel est l’opérateur avec la meilleure 5G ?

Si vous cherchez l’opérateur mobile avec la meilleure 5G… difficile de vous donner une réponse simple. Cela dépend de l’état du déploiement près de chez vous, les opérateurs n’ont pas forcément déployé des sites 5G dans les mêmes zones géographiques.

Vous pouvez utiliser un des outils ou des cartes pour identifier les antennes autour de vous et vérifier quelles sont les bandes de fréquences utilisées.

Les meilleurs forfaits 5G

Retrouvez notre comparateur des meilleurs forfaits 5G, il vous permet de classer les forfaits en fonction de vos usages et besoins.

Les meilleures forfaits 5G Forfait Mobile B&You série spéciale 5G - 130 Go Appels illimités 130 Go 1937 sites 5G 3,5 GHz

4681 sites 5G/4G partagé 24,99€ Découvrir RED Forfait 5G – 130 Go 7 jours Appels illimités 130 Go 1983 sites 5G 3,5 GHz

2271 sites 5G/4G partagé 24€ 30€ Découvrir Orange Forfait Mobile 5G - 120 Go Appels illimités 120 Go 2340 sites 5G 3,5 GHz

471 sites 5G/4G partagé Pendant 12 mois 20,99€ 32,99€ Découvrir Tous les forfaits 5G

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.