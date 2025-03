Ce MVNO vient de booster son forfait à 200 Go de 5G sans augmenter le prix

Syma Mobile frappe fort avec une amĂ©lioration de son offre phare. Plus de data, toujours au mĂȘme prix, et sans engagement. Une proposition qui s’impose comme l’une des meilleures alternatives du moment.

Syma fait Ă©voluer son forfait « Le Neuf » en y intĂ©grant 50 Go de data supplĂ©mentaires en 5G, soit une hausse de 25 %. Cette amĂ©lioration renforce l’attractivitĂ© de l’offre, qui reste l’une des plus compĂ©titives du marchĂ©. En s’appuyant sur le rĂ©seau SFR, l’opĂ©rateur virtuel propose ainsi un forfait Ă 9,99 euros par mois avec une enveloppe data encore plus gĂ©nĂ©reuse, idĂ©al pour les grands consommateurs de donnĂ©es.

Le forfait Le Neuf en bref :

Une enveloppe de 200 Go en 5G sur le réseau de SFR

32 Go en itinérance Europe/DOM

Appels, SMS et MMS illimitĂ©s, en France comme depuis l’Ă©tranger

Sans engagement

Au lieu de 9,99 euros par mois pour 150 Go, l’opĂ©rateur propose en ce moment 200 Go de 5G pour le mĂȘme prix.

Un forfait 5G à prix réduit avec un réseau solide

Avec 200 Go de donnĂ©es mobiles utilisables en 4G et 5G sur le rĂ©seau de SFR, ce forfait Syma permet de naviguer sans contrainte, aussi bien en streaming qu’en tĂ©lĂ©chargement ou en partage de connexion. Ce volume data le place parmi les offres les plus intĂ©ressantes pour les gros consommateurs de contenu numĂ©rique.

GrĂące Ă cette enveloppe, il est possible de visionner environ 300 heures de vidĂ©os en streaming en qualitĂ© standard, ou encore 100 heures en HD sur des plateformes comme Netflix, Prime Video ou YouTube. Pour les gamers, cette quantitĂ© de data permet de tĂ©lĂ©charger sans souci des jeux lourds comme Call of Duty Mobile ou encore d’effectuer des mises Ă jour frĂ©quentes sur des titres comme Fortnite ou Genshin Impact. Le partage de connexion est Ă©galement un atout majeur : avec 200 Go, un ordinateur portable peut ĂȘtre utilisĂ© confortablement en tĂ©lĂ©travail avec des visioconfĂ©rences rĂ©guliĂšres sans risque d’Ă©puiser rapidement l’enveloppe data.

Pour les adeptes des voyages, Syma inclut 32 Go en itinĂ©rance en Europe et dans les DOM, permettant une utilisation confortable Ă l’Ă©tranger sans avoir Ă souscrire d’option supplĂ©mentaire. Cela Ă©quivaut Ă plusieurs semaines d’usage raisonnable pour la navigation web, l’usage des applications de messagerie comme WhatsApp ou Messenger, ainsi que le streaming musical sur des plateformes comme Spotify ou Deezer.

Des services complets et sans engagement

Outre la gĂ©nĂ©reuse enveloppe data, le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France mĂ©tropolitaine et depuis l’Europe et les DOM.

Un autre avantage de ce forfait rĂ©side dans les appels internationaux inclus. Syma permet d’appeler sans frais supplĂ©mentaires vers les mobiles europĂ©ens ainsi que vers 100 destinations Ă travers le monde, un plus considĂ©rable pour les utilisateurs ayant des contacts Ă l’Ă©tranger.

Comme toujours chez Syma, l’abonnement est sans engagement, offrant la libertĂ© de changer d’opĂ©rateur Ă tout moment. Il est Ă©galement possible de conserver gratuitement son numĂ©ro actuel en effectuant une portabilitĂ©.

Un tarif attractif, mais quelques détails à prendre en compte

Le prix de 9,99 euros par mois est l’un des plus bas du marchĂ© pour une telle quantitĂ© de data en 5G. Toutefois, Syma facture 10 euros pour la carte SIM, un coĂ»t initial Ă prendre en compte.

En termes de personnalisation, Syma Mobile propose plusieurs options pour ajuster l’offre aux besoins spĂ©cifiques de chacun. Il est possible d’ajouter des appels internationaux depuis la France mĂ©tropolitaine pour 10 euros ou 20 euros, selon les destinations souhaitĂ©es. CĂŽtĂ© data, les abonnĂ©s peuvent complĂ©ter leur enveloppe avec 5 Go pour 5 euros ou 10 Go pour 10 euros en France mĂ©tropolitaine. Une option dĂ©diĂ©e aux États-Unis est Ă©galement disponible Ă 10 euros, incluant appels et SMS illimitĂ©s ainsi que 5 Go d’internet sur place.

Pour changer de forfait mobile tout en conservant votre numĂ©ro, il vous suffit d’appeler gratuitement le 3179 depuis votre tĂ©lĂ©phone. Vous recevrez alors votre code RIO (RelevĂ© d’IdentitĂ© OpĂ©rateur) par un serveur vocal et par SMS. Ce code unique devra ĂȘtre transmis Ă votre nouvel opĂ©rateur pour assurer le transfert de votre numĂ©ro.

