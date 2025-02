Ce forfait 5G gagne 33 % de data pour exactement le même petit prix mensuel qu’avant

RED vient tout juste de changer l’une de ses offres et propose maintenant 150 Go de 5G pour moins de 10 euros. C’est un tarif clairement attractif pour un forfait sans engagement de cette trempe.

En ce moment et pour une durée limitée, RED by SFR propose un forfait mobile de 150 Go en 5G à seulement 9,99 euros. Cela représente 50 Go de plus par rapport à la précédente offre, soit une augmentation de 33 % de data pour le même prix. Une amélioration notable pour les grands consommateurs de data.

Ce qui change pour le forfait RED

50 Go de 5G en plus sur le réseau de SFR

10 Go d’itinĂ©rance en plus pour surfer encore plus en Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS sont illimités, évidemment

L’eSIM est disponible !

Actuellement sur le site de RED by SFR, le forfait à 9,99 euros par mois bénéficie d’un boost et offre désormais 150 Go de 5G en France et 36 Go en Europe/DOM.

Les meilleurs forfaits mobile 5G du moment chez RED by SFR RED Forfait 5G

200 Go 11.99€ /mois Découvrir RED Forfait

150 Go 9.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G spécial Voyage

350 Go 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Ă€ qui s’adresse ce forfait ?

Le nouveau forfait RED by SFR 150 Go Ă 9,99 euros par mois, s’adresse aux utilisateurs qui recherchent une offre mobile gĂ©nĂ©reuse en data, Ă un prix accessible, et sans engagement.

Ce forfait est idĂ©al pour les personnes qui consomment beaucoup de donnĂ©es, que ce soit pour le streaming vidĂ©o de films ou sĂ©ries, la navigation intensive, le gaming ou encore le tĂ©lĂ©travail. Avec 150 Go de donnĂ©es en 5G, il rĂ©pond aux besoins des utilisateurs qui souhaitent profiter d’une expĂ©rience fluide et rapide sur mobile.

Ce forfait est encore plus attractif qu’auparavant, puisqu’il propose en ce moment 150 Go de donnĂ©es contre 100 Go pour le mĂŞme tarif de 9,99 euros. Cette augmentation significative de l’enveloppe data en fait une offre encore plus compĂ©titive et avantageuse. En comparaison avec ce qu’il offrait hier, cĂ©der Ă cette nouvelle version permet de bĂ©nĂ©ficier d’un meilleur rapport qualitĂ©-prix, tout en profitant des performances du rĂ©seau 5G de SFR.

Un réseau performant

RED utilise le rĂ©seau mobile de SFR, connu pour ses dĂ©bits descendants Ă©levĂ©s et une bonne expĂ©rience utilisateur, d’après le baromètre nPerf 2024. Ces rĂ©sultats placent l’opĂ©rateur parmi les rĂ©seaux mobiles les plus performants en France, offrant gĂ©nĂ©ralement une connexion stable et rapide.

Avant de souscrire, il est recommandé de consulter la carte interactive de l’ARCEP pour vérifier la couverture réseau dans votre secteur. Cet outil permet de repérer les antennes 4G et 5G de SFR et d’évaluer la qualité du service en fonction de vos lieux de vie, que ce soit à domicile ou sur votre lieu de travail.

Pour changer de forfait mobile tout en conservant votre numéro, composez gratuitement le 3179 depuis votre téléphone. Vous recevrez votre code RIO (Relevé d’Identité Opérateur) par serveur vocal et par SMS, un identifiant unique à fournir à votre nouvel opérateur pour assurer la portabilité de votre numéro.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 13.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 60 Ă 100 Go Appels illimitĂ©s 60 Go – 100 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 6.99€ /mois DĂ©couvrir YouPrice Forfait 5G

Le Zen

350 Go Appels illimités 350 Go en France 16 Go en Europe 10.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.