Préparez-vous, Orange va augmenter le prix de ses forfaits

La patronne d’Orange, Christel Heydemann a prévenu : une hausse de prix est prévue sur certains forfaits Orange.

La fin de la guerre des prix entre les FAI en France ? Après un début d’année particulièrement concurrentiel, autour de l’offre Pure Fibre de B&You, de la Freebox Pop S, ou l’arrivée de la Livebox S dans les offres Sosh, il est devenu possible d’avoir une excellente ligne Internet pour moins de 30 euros par mois.

Les meilleures box internet Fibre, ADSL SFR Power S Débit jusqu’à 1 Gb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 1 destinations 29.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Fibre B&You Pure fibre WiFi 7 Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Fibre Freebox Pop S Débit jusqu’à 5 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 1 destinations 23.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Toutes les box internet

Même chose du côté des forfaits mobiles sans engagement où Red by SFR, B&You, Sosh et Free Mobile mènent une lutte féroce et renouvelle leurs offres chaque jour, sans oublier les MVNO comme Prixtel ou YouPrice.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 10.99€ /mois 8,99 avec Fibre Découvrir Prixtel Forfait 5G

Oxygène 160 à 200 Go Appels illimités 160 Go – 200 Go en France 15 Go en Europe 8.99€ /mois Découvrir RED Forfait

300 Go Appels illimités 300 Go en France 33 Go en Europe 13.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Ces dernières semaines ont été au contraire marquées par l’annonce de hausse de prix, notamment de la part de Bouygues Telecom. Ce sera bientôt au tour d’Orange.

« Plus pour plus cher »

C’est la CEO d’Orange qui l’a annoncé lors de la présentation des résultats du groupe, 1,17 milliard d’euros de bénéfices pour 19,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires au premier semestre, comme le relève igen.fr.

« Nous continuerons à appliquer certaines hausses de prix très ciblées, de type “plus pour plus” »

Comme chez Bouygues ou d’autres opérateurs, Orange va tenter de faire avaler une hausse de prix en « améliorant » ses forfaits.

Par exemple, annoncer que votre forfait intègre 5 Go de data en plus par mois associé à une hausse de prix de quelques euros du forfait.

Orange n’a pas encore fait d’annonce précise permettant de connaitre quels seront les forfaits concernés. Pas besoin non plus de se précipiter pour souscrire à un forfait Orange dès maintenant, ce genre de hausse devrait concerner aussi bien les nouveaux que les abonnés actuels.

L’opérateur devra obligatoirement communiquer toute hausse à ses clients, mais peut le faire par un email sur une boite que vous ne consultez peut-être pas. Pensez donc à vous connecter sur votre espace client pour vérifier votre email de contact.

Contre cette tendance, Free est pour le moment le seul opérateur en France à faire exception en ayant bloqué le prix de certains forfaits. Celui de la Pop S ne bougera pas pendant 5 ans, et les deux forfaits mobiles à 2 et 19,99 euros par mois jusqu’en 2027.