Préparez-vous, Orange va augmenter le prix de ses forfaits

La fin de la guerre des prix entre les FAI en France ? Après un début d’année particulièrement concurrentiel, autour de l’offre Pure Fibre de B&You, de la Freebox Pop S, ou l’arrivée de la Livebox S dans les offres Sosh, il est devenu possible d’avoir une excellente ligne Internet pour moins de 30 euros par mois.
Débit jusqu’à 1 Gb/s
160 chaînes de TV incluses
Téléphonie vers 1 destinations
Débit jusqu’à 8 Gb/s
Sans Player TV
Téléphonie fixe non incluse
Débit jusqu’à 5 Gb/s
Sans Player TV
Téléphonie vers 1 destinations
Même chose du côté des forfaits mobiles sans engagement où Red by SFR, B&You, Sosh et Free Mobile mènent une lutte féroce et renouvelle leurs offres chaque jour, sans oublier les MVNO comme Prixtel ou YouPrice.
100 Go
Appels illimités
100 Go en France
25 Go en Europe
Oxygène 160 à 200 Go
Appels illimités
160 Go – 200 Go en France
15 Go en Europe
300 Go
Appels illimités
300 Go en France
33 Go en Europe
Ces dernières semaines ont été au contraire marquées par l’annonce de hausse de prix, notamment de la part de Bouygues Telecom. Ce sera bientôt au tour d’Orange.
« Plus pour plus cher »
C’est la CEO d’Orange qui l’a annoncé lors de la présentation des résultats du groupe, 1,17 milliard d’euros de bénéfices pour 19,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires au premier semestre, comme le relève igen.fr.
« Nous continuerons à appliquer certaines hausses de prix très ciblées, de type “plus pour plus” »
Comme chez Bouygues ou d’autres opérateurs, Orange va tenter de faire avaler une hausse de prix en « améliorant » ses forfaits.
Par exemple, annoncer que votre forfait intègre 5 Go de data en plus par mois associé à une hausse de prix de quelques euros du forfait.
Orange n’a pas encore fait d’annonce précise permettant de connaitre quels seront les forfaits concernés. Pas besoin non plus de se précipiter pour souscrire à un forfait Orange dès maintenant, ce genre de hausse devrait concerner aussi bien les nouveaux que les abonnés actuels.
L’opérateur devra obligatoirement communiquer toute hausse à ses clients, mais peut le faire par un email sur une boite que vous ne consultez peut-être pas. Pensez donc à vous connecter sur votre espace client pour vérifier votre email de contact.
Contre cette tendance, Free est pour le moment le seul opérateur en France à faire exception en ayant bloqué le prix de certains forfaits. Celui de la Pop S ne bougera pas pendant 5 ans, et les deux forfaits mobiles à 2 et 19,99 euros par mois jusqu’en 2027.
