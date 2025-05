Freebox Pop S : Free baisse le prix de sa super offre et bloque le prix pendant 5 ans

Où s’arrêtera la bataille qui voit s’affronter les opérateurs Internet sur le terrain des box à moins de 25 euros par mois ? Bouygues Telecom a lancé cette offensive en créant l’offre Pure Fibre en 2024, que l’opérateur a bien amélioré depuis, notamment en misant sur sa dernière box Wi-Fi 7.

Chez Free, la réponse s’est fait en deux temps. D’abord avec une offre Freebox Révolution Light à prix réduit, puis avec un forfait Freebox Pop S diablement efficace.

L’opérateur va aujourd’hui plus loin et attaque directement le point faible de Bouygues Telecom : l’évolution des prix.

Free annonce tout d’abord une petite baisse de prix de son offre, qui passe de 24,99 à 23,99 euros par mois, soit 1 euro de moins.

Surtout, l’offre voit désormais son prix bloqué pendant 5 ans, soit jusqu’en 2030. L’opérateur promet donc que ses abonnés continueront de payer 23,99 euros par mois pour la Freebox Pop S dans 5 ans. Cela inclut les personnes déjà abonnées à la Freebox Pop S, aussi bien que les nouveaux abonnés.

C’est une stratégie que Free a déjà employée sur le mobile où l’opérateur a maintenant ses deux forfaits à 2 euros et 19,99 euros depuis le lancement de Free Mobile en 2012.

C’est surtout une attaque directe contre une stratégie commerciale de Bouygues Telecom : la hausse continue des prix. En effet, Bouygues Telecom a l’habitude de proposer des prix très agressifs à la souscription avant de discrètement augmenter ses tarifs, souvent sous prétexte d’une amélioration forcée du forfait (par exemple, ajouter de la data).

Pour le reste, l’offre Freebox Pop S ne change pas. On garde un forfait uniquement accessible depuis le site de Free, sans téléphonie ni TV, seulement un accès à Internet Fibre jusqu’à 5 Gbit/s partagés et 900 Mbit/s remontant.

Le terme « partagés » utilisé par Free ici pointe du doigt que la Freebox Pop ne peut fournir 5 Gbit/s d’un coup à un seul appareil, en l’absence de port 5G ou 10G sur la box. Le débit sera atteint en cumulant les appareils, notamment connectés en Wi-Fi 7.

Par ailleurs, un répéteur Wi-Fi 7 est fourni sur demande. Enfin la Freebox Pop S ouvre le droit à des tarifs réduits chez Free Mobile.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

