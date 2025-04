La Freebox Pop S coûtera plus cher aux abonnés fidèles

La nouvelle offre de chez Free, lancée en réponse à Bouygues Telecom, se veut avantageuse pour celles et ceux qui n’ont pas besoin de TV. Mais si vous êtes fidèle, vous allez payer plus cher.

Les abonnés fidèles paieront plus cher pour la Freebox Pop S // Source : Free

En passant de votre offre actuelle à la Freebox Pop S de chez Free, vous aurez non seulement des frais de migration … mais aussi à un tarif plus élevé que les nouveaux clients. Autant dire que cette offre vise avant tout à attirer de nouveaux abonnés sur le fixe qu’à fidéliser les abonnés actuels de Free.

5 euros de plus par mois, mais ça n’est pas tout

Ça n’est pas particulièrement rare dans les abonnements fibre : lorsque vous passez à une offre supérieure, tout va bien pour le fournisseur d’accès internet : il ne vous fera rien payer de plus que la différence du prix de l’abonnement. Mais si vous avez le malheur de vouloir diminuer votre offre … vous aurez des frais de migration.

Free n’est pas différent sur ce sujet, puisque des frais de 49 euros vous seront facturés en passant, par exemple, de l’offre Freebox Revoluton Light à la nouvelle offre Freebox Pop S. Même si le matériel est plus récent, le prix de l’abonnement n’est quant à lui pas plus élevé ; vous allez donc payer le changement.

Mais ça n’est pas tout. C’est une chose relativement rare de nos jours, mais la nouvelle offre Freebox Pop S, facturée 24.99 euros par mois sans engagement et sans augmentation de prix pour les nouveaux abonnés, l’est à 29.99 euros par mois aux abonnés actuels. Selon votre abonnement, vous ne ferez potentiellement aucune économie et vous perdrez même de l’argent à la migration.

Rappel de ce qu’est l’offre Freebox Pop S

Cette nouvelle offre Freebox Pop S n’est donc définitivement pas dédiée aux personnes fidèles, mais bien à celles et ceux qui sont chez la concurrence. Il n’y a d’ailleurs même pas d’avantage à passer à cette offre si vous êtes déjà chez Free. Que vous ayez une ancienne Freebox ou une nouvelle, l’offre Freebox Pop d’origine vous coûtera le même prix que la Pop S, mais avec le décodeur TV en plus.

Néanmoins, si vous êtes chez Orange, Bouygues ou SFR et que vous comptez venir chez Free sans profiter de la TV, l’offre peut être intéressante. Pour 24.99 € / mois, la Freebox Pop S permet de profiter d’un débit descendant de 5 Gbps partagés (2.5 Gbps sur un port, 1 Gbps sur deux autres et 0.5 Gbps en Wi-Fi) et de 900 Mbps en montant. « Plus de 100 fois plus rapide » que l’ADSL, comme le souligne Free.

Vous pourrez également profiter du Wi-Fi 7 directement depuis la box, et d’un répéteur Wi-Fi 7 sur demande pour les maisons ou appartements un peu trop grands.

