Freebox Pop S : Free lance son offre « 100% Internet » en réponse à Bouygues Telecom

Ce matin, Free a lancé une nouveau forfait internet avec la Freebox Pop au centre d’une offre dual-play : la Freebox Pop S. En se présentant comme « une offre 100 % internet sans TV », elle s’oppose à la Pure Fibre de B&YOU. Voici ce que propose cette nouvelle offre Wi-Fi 7.

Ça n’en finit pas de bouger du côté des box internet ! Alors que Bouygues Télécom vient d’opérer une refonte de son catalogue et qu’Orange s’apprête à lancer sa nouvelle Livebox Wi-Fi 7, Free vient de lancer la Freebox Pop S, une offre dual-play qui répond à la Pure Fibre de B&YOU. Connexion internet, Wi-Fi 7, téléphonie incluse, et surtout un rapport qualité-prix séduisant, nous avons peut-être là le nouveau succès de Free.

Une box Wi-Fi 7 à un prix inédit !

Pour 24,99 euros par mois sans engagement et sans augmentation de prix, la Freebox Pop S nous propose le modem éponyme avec un débit descendant de 5 Gb/s en partagés et de 900 Mb/s en montant. On retrouve le Wi-Fi 7 avec un débit max de 2,2 Gb/s en sans-fil selon l’opérateur, on peut donc supposer qu’il s’agit là encore de Wi-Fi 7 bi-bande étant donné que la Freebox Ultra prétend à 6 Gb/s en sans-fil.

De plus, contrairement à la Pure Fibre, un répéteur Wi-Fi 7 peut être inclus sur demande, et la téléphonie est aussi comprise, ce qui fait de ce forfait une offre dual-play. On retient surtout de cette offre que malgré le fait qu’il s’agisse d’un Wi-Fi 7 bridé, il s’agit du forfait Wi-Fi 7 le moins cher du marché à l’heure actuelle.

Avec la nouvelle Freebox Pop S, Free continue de proposer une connectivité à la pointe de la technologie au meilleur prix. Grâce à la Fibre Free, qui couvre aujourd’hui près de 90% de la population, nos abonnés bénéficient des meilleurs débits. Après avoir lancé le Wi-Fi 7 dès janvier 2024, nous sommes le 1er opérateur à inclure le Wi-Fi 7 sur une gamme d’offres Fixe aussi large, avec un répéteur Wi-Fi 7 inclus. Free continue ainsi d’écrire son histoire d’opérateur innovant et engagé, qui rend accessible au plus grand nombre les meilleures technologies du marché. Nicolas Thomas, Directeur Général de Free

La nouvelle Freebox Pop S est disponible à partir d’aujourd’hui, il s’agit d’une exclusivité web au prix de 24,99 euros par mois, sans engagement et sans augmentation au bout d’un an. Par ailleurs, cette offre est compatible avec le programme Free Family qui permet de profiter d’un forfait Free 5G avec data illimitée et prix réduit.

