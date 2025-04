Bouygues Telecom : La Bbox Wi-Fi 7 est (enfin !) disponible en ligne, mais dans un catalogue plus cher et moins généreux

Disponible depuis deux mois en « avant-première », la Bbox Wi-Fi 7 est désormais disponible directement sur le site de Bouygues Telecom. Le FAI qui est le seul à proposer une box internet certifiée Wi-Fi 7 en a également profité pour proposer un catalogue plus premium.

Disponible en avant-première depuis le 27 janvier dernier, c’est-à-dire uniquement en boutique ou via le service client, la Bbox Wi-Fi 7 de Bouygues Telecom (qui garde la dénomination Bbox ultym sur le site de l’opérateur) est désormais disponible en ligne. Ce dernier en a d’ailleurs profité pour opérer une refonte totale de son catalogue, au détriment de plusieurs offres et avantages.

Un catalogue qui met l’accent sur le premium

Désormais, Bouygues Telecom ne propose plus de box Wi-Fi 5 dans son catalogue et c’est le premier opérateur à passer ce cap. La Bbox fit blanche (NG+R1), en service depuis 2018, a enfin pris sa retraite et est remplacée par une nouvelle offre dual-play alliant internet et téléphonie. Le modem utilisé est celui de l’offre Bbox must, la Bbox Wi-Fi 6, nom de code Polymèle, avec des débits bridés et une grosse augmentation de prix. On passe de 19,99 euros par mois à 28,99 euros par mois la première année.

L’offre du milieu de gamme, la Bbox must dans une offre triple-play, ne bouge quasiment pas. On note toutefois une augmentation d’un euro sur la mensualité, maintenant à 35,99 euros par mois la première année, puis à 42,99 euros par mois ensuite. On remarque également la disparition des accès inclus à Amazon Prime Video, Universal+ et Cafeyn. Même le forfait premium a vu ces avantages disparaître de son offre.

Vient enfin la Bbox ultym Wi-Fi 7 (nom de code Ederson), à 44,99 euros par mois la première année, puis à 51,99 euros par mois. Elle remplace la Bbox Éole qui était en Wi-Fi 6E. Cette dernière disparaît totalement du catalogue de Bouygues Telecom mais on la retrouve encore dans l’offre B&YOU Pure Fibre

Nous avons donc un catalogue plus cher et avec moins de services, mais tourné vers les performances et les avancées technologiques. Même si Bouygues Telecom profite de son statut de meilleur opérateur sur l’internet fixe et le Wi-Fi selon le dernier baromètre de nPerf, reste à savoir si ce nouveau catalogue sera boudé ou non des nouveaux abonnés. Nous aurons la réponse lorsque Bouygues présentera ses prochains résultats.

