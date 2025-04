B&You Pure Fibre vs Freebox Pop S : quelle offre choisir pour une connexion ultra-performante à petit prix ?

Deux box sans engagement, deux visions de la fibre : d’un côté, la puissance brute de la B&You Pure Fibre ; de l’autre, la nouvelle Freebox Pop S, qui mise sur l’équilibre. Le match se joue sur la vitesse, le Wi-Fi et les services annexes.

Le marché des box Internet exclusivement axées sur la connexion évolue rapidement. Aux côtés des offres classiques dites triple play, qui regroupent internet, télévision et téléphonie, plusieurs opérateurs misent désormais sur des formules épurées, centrées uniquement sur l’accès à Internet. C’est le cas de Bouygues Telecom, avec sa B&You Pure Fibre, une offre puissante proposée en parallèle de la gamme Bbox. En face, Free vient de répliquer avec la Freebox Pop S, une déclinaison allégée de sa célèbre Freebox Pop.

Ces deux box se distinguent par leur approche minimaliste, mais affichent des ambitions claires sur le plan technique : débits élevés, normes Wi-Fi de dernière génération et une tarification contenue. À travers notre comparateur de box Internet, voici une analyse détaillée pour y voir plus clair.

B&You Pure Fibre : la meilleure offre pour un internet surpuissant

La B&You Pure Fibre, c’est une offre qui s’adresse à celles et ceux qui veulent du très haut débit sans superflu. Avec jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi (si on active l’option Débit+, gratuite et disponible selon la zone), elle vise les profils qui ont besoin d’une connexion qui tient la route, même quand tout le monde est en ligne à la maison. Que ce soit pour du cloud gaming, des appels visio, du streaming 4K ou des fichiers lourds à transférer, on est clairement sur un niveau de performances qui dépasse les standards classiques.

Autre bon point : la box est compatible Wi-Fi 6E, une des dernières normes disponibles. Elle utilise trois bandes de fréquence (2,4, 5 et 6 GHz), ce qui permet de mieux répartir les connexions et de garder une bonne stabilité même quand plusieurs appareils sont connectés en même temps.

En revanche, pas de téléphone fixe, pas de chaînes TV : ici, l’idée, c’est de se concentrer sur Internet. Parfait pour les foyers qui passent déjà par Netflix, YouTube, Disney+ ou les applis des chaînes télé, sans avoir besoin d’un décodeur qui prend la poussière sous la télé.

CĂ´tĂ© tarif, la Pure Fibre s’affiche Ă 23,99 euros par mois, sans engagement et sans hausse prĂ©vue. Il faut ajouter 48 euros de mise en service et 59 euros en cas de rĂ©siliation. Enfin, Bouygues propose de rembourser jusqu’à 50 euros si on change d’opĂ©rateur. De quoi compenser le coĂ»t de dĂ©part pour ceux qui veulent passer sur cette box sans se compliquer la vie.

Freebox Pop S : une formule allégée, mais bien pensée

Free a lancé la Freebox Pop S comme une version simplifiée de sa box Pop classique. Exit le service TV, exit le répéteur Wi-Fi, mais l’essentiel est bien là : une connexion fibre solide, la téléphonie fixe incluse et une compatibilité avec le Wi-Fi 7. Mais attention, il y a un petit détail à connaître.

Le Wi-Fi 7 proposé ici est bi-bande, c’est-à -dire qu’il utilise seulement les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Il ne prend pas en charge la bande 6 GHz, pourtant disponible sur le Wi-Fi 6E de Bouygues. Autrement dit, même si le nom “Wi-Fi 7” impressionne, le Wi-Fi 6E reste plus complet sur le papier, surtout pour les foyers très équipés. En pratique, le Wi-Fi 7 bi-bande de Free assure quand même une bonne fluidité, une latence réduite et une meilleure répartition du signal.

Côté débits, on est sur du 5 Gb/s partagés en téléchargement et jusqu’à 900 Mb/s en envoi. C’est largement suffisant pour le télétravail, le streaming, le gaming ou le cloud. La box inclut aussi les appels illimités vers les fixes, en France et vers plus de 110 destinations à l’international.

Autre point intéressant : avec cette Freebox, il est possible de profiter de jusqu’à 4 forfaits Free 5G avec Internet illimité à prix réduit : 9,99 euros par mois pendant un an, puis 15,99 euros par mois, sans engagement. Un avantage intéressant pour les foyers équipés en mobile, ou ceux qui souhaitent regrouper leurs abonnements Free.

En revanche, à noter : l’application OQEE by Free, qui permet normalement d’accéder à la TV en direct ou en replay, n’est pas incluse avec la Freebox Pop S. Ce service reste réservé aux autres Freebox (Delta, Pop, Révolution, etc.) et aux abonnés mobile Free. Cela confirme que cette box ne vise pas les utilisateurs de TV traditionnelle, mais plutôt ceux qui se contentent de Netflix, YouTube, myCANAL ou autre.

L’abonnement est proposé à 24,99 euros par mois, sans engagement et sans augmentation prévue. 49 euros de frais de mise en service sont à prévoir, mais Free rembourse les frais de résiliation de l’ancien fournisseur. Une box simple, efficace et bien positionnée, tant qu’on sait exactement ce qu’on attend de son abonnement.

Tableau récapitulatif

CaractĂ©ristiques B&You Pure Fibre Freebox Pop S Prix mensuel 23,99 € 24,99 € DĂ©bit descendant Jusqu’Ă 8 Gb/s Jusqu’Ă 5 Gb/s partagĂ©s DĂ©bit montant Jusqu’Ă 1 Gb/s Jusqu’Ă 900 Mb/s Technologie Wi-Fi Wi-Fi 6E (2,4, 5 et 6 Ghz) Wi-Fi 7 (2,4 et 5 Ghz) TĂ©lĂ©phonie fixe Non incluse Incluse avec appels illimitĂ©s vers les fixes en France et plus de 110 destinations Service TV Non inclus Non inclus Frais de mise en service 48 € 49 € Frais de rĂ©siliation 59 € 59 €

Alors, quelle est la meilleure box fibre entre les deux ?

Entre la B&You Pure Fibre et la Freebox Pop S, le choix se fait moins sur la vitesse que sur l’usage qu’on a vraiment d’une box Internet.

La B&You Pure Fibre est taillée pour celles et ceux qui veulent le meilleur débit possible, un Wi-Fi 6E complet, et zéro option inutile. Pas de TV, pas de téléphone, juste une connexion très rapide et stable, parfaite pour les usages intensifs : télétravail, streaming 4K, jeux en ligne ou envoi de fichiers lourds.

De son cĂ´tĂ©, la Freebox Pop S se montre un peu plus Ă©quilibrĂ©e. Elle propose un bon niveau de dĂ©bit, la tĂ©lĂ©phonie fixe incluse, un Wi-Fi 7 plus rĂ©cent, mais un peu limitĂ©, et surtout la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de forfaits mobiles Free 5G Ă prix rĂ©duit. En revanche, pas d’accès Ă OQEE by Free, donc pas de tĂ©lĂ©vision, mĂŞme via l’application.

Au final, la B&You mise tout sur la performance brute, quand Free joue la carte de la polyvalence connectée. L’une ne cherche pas à tout faire, l’autre coche plus de cases, à condition d’accepter quelques compromis techniques. À chacun de voir ce qu’il attend vraiment de sa box.

