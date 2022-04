Free ne compte pas augmenter le tarif de ses forfaits mobile dans les 5 prochaines années

Malgré les rumeurs insistantes concernant de probables augmentations de tarifs des forfaits mobile, Free annonce clairement ses intentions de ne pas renier sa réputation d'opérateur à bas prix.

L’augmentation des tarifs des opérateurs mobile devient un sujet de plus en plus insistant au fil des mois. Il faut dire que le coût exponentiel des infrastructures réseau notamment avec l’arrivée de la 5G représente, en plus d’un contexte économique inflationniste, une part de plus en plus importante des dépenses chez les opérateurs. Un coût qui pourrait naturellement être reporté sur le prix des forfaits selon plusieurs médias.

La stratégie de Free est claire : ne pas ternir sa réputation d’opérateur bon marché n’ayant pas augmenté ses tarifs depuis maintenant 10 ans, mais surtout se positionner avant la concurrence sur le sujet. Free prend donc les devants en annonçant sa volonté de ne pas augmenter les tarifs de ses principales offres de forfaits mobile, au moins dans les 5 prochaines années. Cette annonce concerne aussi bien les clients actuels que les futurs.

Côté tarification des forfaits mobile, la France reste le pays occidental proposant les tarifs les plus compétitifs du marché très largement devant l’Allemagne et le Royaume-Uni où les prix ont explosé ces dernières années. D’après la Fédération française des télécoms, les opérateurs ont pourtant investi en 2020 plus de 11,5 milliards d’euros en France dans les réseaux fixes et mobiles et la facture risque d’être encore plus salée dans les années à venir.

Deux forfaits historiques à prix fixes

Depuis 2021, Free s’est efforcé d’avoir une lecture claire de son offre mobile avec au moins la présence de deux forfaits bien distincts. Ces derniers sont garantis de ne pas voir leurs prix changer:

Forfait 2€ avec 2h d’appel + 50 Mo en 4G/4G+ et SMS/MMS illimités maintenu à 2 euros par mois (Gratuit pour les abonnés Freebox)

(Gratuit pour les abonnés Freebox) Forfait Free 5G avec 210 Go en 4G+/5G + appels, SMS et MMS illimités maintenu à 19,99 euros par mois (15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox)

Reste en revanche une inconnue : le forfait Free en série limitée. Ce dernier oscille entre 70 et 110 Go en 4G/4G+ avec des prix variants de 8,99 à 11,99 euros par mois. Le communiqué n’indique pas si celui-ci subira ou non une hausse des prix dans le futur.

