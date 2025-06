Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : préparez-vous, une fuite annonce des prix en très forte hausse !

Préparez vos portefeuilles, la prochaine génération de smartphones pliables de Samsung pourrait coûter bien plus cher.

Le site néerlandais NieuweMobiel.nl a repéré les futurs Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 dans la base de données du site epto.it. Des pages qui ont depuis été désindexées. Néanmoins, des captures ont pu être réalisées et elle depuis dévoile les tarifs des deux smartphones. Ils jettent un froid sur nos attentes puisque l’augmentation est particulièrement salée par rapport à la génération précédente.

Alors que les rumeurs sur leurs améliorations techniques promettent une finesse enfin optimisée sur le Galaxy Z Fold 7 et un écran externe bien plus grand sur le Flip 7, Samsung nous ferait payer ces améliorations au prix fort, très fort.

La douche froide des tarifs en fuite

En janvier dernier, Samsung s’était félicité d’avoir gelé les tarifs sur ses Galaxy S25 qui conservaient les prix des S24. Quelques mois plus tard, il semblerait qu’il ne parvienne plus à contenir la hausse. L’époque des prix stables est révolue. Voici les tarifs qui ont été repérés. Ils tiennent compte à l’origine de la TVA italienne à 22%, nous avons recalculé avec notre TVA à 19,6% :

Galaxy Z Fold 7 256 Go : 2183,89 euros

Galaxy Z Fold 7 512 Go : 2263,61 euros

Galaxy Z Flip 7 512 Go : 1397,47 euros

En comparant avec la génération précédente, l’augmentation est significative. Le Galaxy Z Fold 6 avait été lancé à 1999 euros, ce qui représente une hausse de plus de 180 euros pour le nouveau modèle. Pour le Z Flip 7, la hausse est moins marquée : il prendrait 100 euros par rapport au Z Flip 6, qui avait pourtant réussi à maintenir le même prix que son prédécesseur.

Pourquoi une telle augmentation ?

Cette inflation tarifaire, si elle se confirme, s’expliquerait par les améliorations matérielles substantielles attendues sur cette génération. Pour le Z Fold 7, la justification viendrait de son design entièrement revu, plus fin et en titane, de son écran externe enfin élargi, et surtout de l’intégration d’un capteur bien plus performant, le grand-angle de 200 MP hérité du Galaxy S25 Ultra.

Pour le Z Flip 7, l’augmentation serait liée à un écran externe plus grand et potentiellement une nouvelle charnière.

Un positionnement de plus en plus élitiste

Avec de tels prix, Samsung affirmerait plus que jamais le positionnement ultra-premium de ses smartphones pliables. Le Galaxy Z Fold 7, en particulier, s’éloignerait encore plus du seuil psychologique des 2000 euros, le réservant à une niche d’utilisateurs prêts à payer le prix fort pour cet écrin de technologie.

Une stratégie audacieuse puisque la concurrence chinoise est loin d’être en sommeil. Le Honor Magic V5, notamment, doit être annoncé dans la même fenêtre que le Fold 7. Aucune rumeur d’augmentation de tarif pour lui.

Concernant les formats Flip, on attend le Mix Flip 2 de Xiaomi qui devrait conserver son tarif de l’an dernier. Le Motorola Razr 60 Ultra, quant à lui, a bien pris 100 euros par rapport à son prédécesseur.