De nouveaux détails sur la Samsung Galaxy Tab S10 Lite par une source étonnante

De nouveaux détails ont été révélés au sujet de la Galaxy Tab 10 Lite, qui devrait rejoindre la prochaine gamme de tablettes de Samsung, aux côtés des Galaxy Tab S11 et Tab S11 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S10 FE // Source : Frandroid

La Galaxy Tab S10 de Samsung serait en cours de développement, comme l’indiquaient des rumeurs précédentes. Elle viendrait se placer aux côtés de la Galaxy Tab S11 et Tab S11 Ultra, tous deux attendus pour cette année.

De nouveaux détails de la prochaine tablette accessible de Samsung viennent de fuiter, par le Google Play Console, rien que ça.

« Yahaha, tu m’as trouvé ! »

Repérée par xpertpick, la Samsung Galaxy Tab S10 Lite est apparue dans la base de données du Google Play Console, avec comme nom de modèle SM-X406B. Au menu, de nouveaux détails sur la fiche technique, et un rendu 3D de l’appareil.

La Galaxy Tab S10 Lite serait donc fournie avec Android 15 (la version de l’année dernière) et One UI. Il y aurait sous le capot un Exynos 1380, un processeur connu qui équipe les Galaxy A54, Galaxy A35, ou Galaxy A26. L’écran offrirait une définition de de 1320 x 2112 pixels, avec une densité d’écran de 240 ppp. La puissance de recharge ne devrait pas dépasser 25 W, avec une batterie de 8000 mAh.

Parmi les caractéristiques déjà connues avec d’anciennes fuites, la Galaxy Tab S10 Lite serait accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Trois couleurs devraient être disponibles : Gris, Rouge Corail, et Argent. Une compatibilité 5G pourrait être disponible en option.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite // Source : Google Play Console via xpertpick

Un rendu 3D de la Galaxy Tab S10 Lite accompagne ces nouveaux détails. Ce dernier semble confirmer le coloris Rouge Corail. La caméra devrait être sur la bordure supérieure en mode paysage, ce qui est devenu monnaie courante pour une tablette. On peut noter toutefois que les ces bordures semblent assez imposantes.

Accompagné des Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra, la Galaxy Tab S10 Lite de Samsung se montrerait entre le troisième et le quatrième trimestre de cette année.