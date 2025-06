Pour les soldes d’été, la récente Samsung Galaxy Tab S10 FE se retrouve dans un pack à moins de 400 €

Polyvalente, boostée à l’IA et fournie avec son S Pen très utile, la Samsung Galaxy Tab S10 FE est une nouvelle tablette qui ne manque pas d’atouts. À l’occasion des soldes d’été, Boulanger l’inclut dans un pack, avec un clavier détachable, à 399 euros au lieu de 629 euros via une remise au panier.

Il y a quelques semaines, Samsung a levé le voile sur deux nouvelles tablettes, qui ont intégré son catalogue de modèles milieu de gamme : les Samsung Galaxy Tab S10 FE et Samsung Galaxy Tab S10 FE+. En ces soldes d’été 2025, c’est la première qui nous intéresse davantage. Non seulement pour sa polyvalence et son intégration de Galaxy AI, mais aussi et surtout pour son prix : dans un pack avec un Book Cover Keyboard Slim, elle peut en effet vous revenir à moins de 400 euros.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S10 FE

Une dalle de 10,9 pouces + 90 Hz

Le S Pen fourni

Galaxy AI intégré

Précédemment affiché à 629 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S10 FE + Book Cover Keyboard Slim est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros chez Boulanger via une remise au panier.

Si vous préférez payer un peu moins cher, il y a aussi la Samsung Galaxy Tab S9 FE en promotion à 334 euros chez Cdiscount, avec le code promo 25DES249.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S10 FE. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une tablette fine, légère et suffisamment grande

La Samsung Galaxy Tab S10 FE est une tablette tactile qui, physiquement, rappelle clairement un smartphone de la gamme S du fabricant japonais. Coins arrondis, tranches plates, module photo rond avec un contour en relief… On n’est pas trop dépaysés ici, et ce n’est pas une mauvaise chose. Cette référence offre surtout une prise en main agréable, avec son poids contenu (497 g) et son épaisseur limitée à 6 mm. La Galaxy Tab S10 FE est en plus bien solide puisqu’elle est certifiée IP68, et donc résistante aux éclaboussures et à la poussière.

Côté écran, c’est une dalle LCD de 10,9 pouces bénéficiant d’une définition de 2 304 x 1 440 pixels qui prend place ici. Oui, Samsung a fait l’impasse sur l’OLED, mais un tel compromis est nécessaire pour proposer un prix avantageux. On a tout de même droit à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui garantit un bon confort visuel pour la navigation et le visionnage de séries, par exemple. La marque promet par ailleurs une luminosité maximale à 800 nits. Rien de bien transcendant, donc, mais grâce à la fonction Vision Boost, la tablette a le mérite d’améliorer son éclairage et de diminuer les reflets en extérieur.

L’intelligence artificielle au cœur de la tablette

Dans les entrailles de la Galaxy Tab S10 FE, se niche une puce Exynos 1580, que l’on trouve notamment dans le Galaxy A56, et qui est ici épaulée par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 2 To via microSD). Malgré quelques ralentissements lors de notre prise en main, la tablette devrait se montrer suffisamment fluide dans les tâches du quotidien. Elle marque en plus des points avec son stylet S Pen fourni, qui permet par exemple de prendre des notes ou de dessiner des croquis très facilement.

L’un des grands atouts de cette tablette reste évidemment l’interface One UI 7 basée sur Android 15, qui donne accès à la suite de fonctions intelligentes Galaxy AI du constructeur. On retrouve ainsi la barre latérale dans laquelle on trouve l’option Sélection IA, qui va analyser ce qu’il y a sur l’écran pour faire des suggestions d’actions (copier-coller un texte depuis une image, enregistrer et partager un élément…). L’IA peut aussi permettre de transformer des notes manuscrites en texte tapuscrit. Et avec le S Pen, vous pouvez écrire une équation de maths et laisser la tablette résoudre le problème en quelques secondes. Notez enfin que l’assistant IA peut être convoqué directement depuis le Book Cover Keyboard, qui a une touche dédiée.

N’oublions pas de mentionner les 7 ans de mises à jour majeures et de patchs de sécurité que Samsung promet pour sa tablette. Pour finir, côté autonomie, la Galaxy Tab S10 FE embarque une batterie de 8 000 mAh, qui devrait lui permettre de tenir une journée de travail. La charge maximale est de son côté limitée à 25 W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Samsung Galaxy Tab S10 FE.

