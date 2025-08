OnePlus baisse d’ores et déjà le prix de sa toute nouvelle tablette abordable, la Pad Lite avec écran 90 Hz

À côté de sa OnePlus Pad 3, la firme chinoise lance une version plus abordable, la Pad Lite. Une tablette Android avec une fiche technique séduisante et qui est déjà moins chère : 199 euros contre 229 euros de base. Vous pouvez même l’avoir encore moins cher grâce au bonus reprise.

OnePlus vient d’enrichir sa gamme de smartphones milieu de gamme avec le Nord 5 et CE5, tout en introduisant deux nouvelles tablettes : la OnePlus Pad 3 et la OnePlus Pad Lite. Cette dernière, bien que moins performante que le modèle standard, séduit par ses caractéristiques techniques bien équilibrées. Une version plus accessible qui bénéficie déjà de 30 euros de remise, voire plus.

La OnePlus Pad Lite, c’est quoi ?

Un écran de 11″ Full HD+ rafraîchi à 90 Hz

Un processeur MediaTek capable de lancer des jeux 3D

Une autonomie solide avec la charge rapide

La OnePlus Pad Lite est disponible en précommande à 199 euros au lieu de 229 euros de base sur le site officiel. La marque offre même le choix d’un cadeau entre un chargeur de 80 W ou une coque. De plus, notez qu’un bonus reprise de 30 euros peut encore plus faire baisser la facture.

Une bonne tablette pour le multimédia

Après sa OnePlus Pad Go, le fabricant conçoit une nouvelle tablette abordable qui garantit une bonne expérience au quotidien. Il s’agit de la OnePlus Pad Lite, une ardoise qui déploie, elle aussi, une dalle LCD pour une définition de 1 920 x 1 200 pixels, contre 2 408 × 1 720 pixels sur la Pad Go. Une moins bonne définition, mais qui reste agréable, d’autant plus que la luminosité est meilleure sur la version Lite et garde les 90 Hz pour des animations plus fluides et une navigation plus agréable.

Côté design, elle fait dans le classique avec un format rectangle et des bords arrondis. Quant à la prise en main, elle est très agréable, même si son poids de 532 g n’est pas le plus faible que l’on ait vu sur le marché.

À l’aise pour les tâches du quotidien

Sous le capot, la OnePlus Pad Lite est animée par un processeur MediaTek, le Helio G100, une version légèrement améliorée du G99 que l’on retrouvait sur la Pad Go. Naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, tout ceci se fait sans problème. Il est même possible de jouer à des jeux 3D, à condition de revoir à la baisse vos exigences sur les graphismes.

Naturellement, OnePlus propose ici une tablette sous Android 15 avec l’interface OxygenOS, une très bonne interface plaisante à utiliser, avec plein de fonctionnalités et d’options de personnalisation. D’ailleurs, la firme chinoise assure 3 ans de mises à jour majeures et 4 ans de mises à jour de sécurité.

Pour finir sur l’autonomie, la tablette de OnePlus embarque une batterie plus généreuse : 9 340 mAh, contre 8 000 mAh sur la OnePlus Pad Go. Selon la marque, la Pad Lite peut atteindre les 11 heures de vidéo, 80 heures de musique et 54 jours en veille. De quoi faire tenir l’appareil quelques jours. De plus, elle est compatible avec la charge 33W qui est certes moins puissante que sur la Pad 3, cela reste correct face à la Redmi Pad 2 de Xiaomi par exemple dont la charge est limitée à 18W.

Si la tablette de OnePlus ne vous a pas convaincu, il existe d'autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleures tablettes pas chères.



