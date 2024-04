Prise en main OnePlus Pad GO : la tablette fashion et équilibrée ?

OnePlus dégaine une nouvelle tablette pour le printemps, avec l'ambition d'en faire la plus séduisante, tant sur la forme que sur le fond. La OnePlus Pad Go peut-elle réellement bousculer le marché de la tablette ? En attendant le test complet, nous l'avons prise en main pour vous.

OnePlus est avant tout connu pour ses smartphones, comme les derniers OnePlus 12 et 12R. Le constructeur s’est lancé sur le marché des tablettes l’année dernière, avec les mêmes arguments que pour ses smartphones : le meilleur de la technologie à un prix juste. La nouvelle OnePlus Pad GO a été officiellement annoncée le 17 avril et nous l’avons prise en main durant quelques heures.

Pour aller plus loin

Meilleures tablettes : quelle tablette tactile choisir en 2024 ?

Design et ergonomie : du bel ouvrage tout en séduction

Le design de cette tablette est une véritable réussite, même si l’inspiration par l’iPad de génération précédente est palpable. Nous avons une tablette très élégante, qui affiche des tranches tout en courbes et des angles joliment arrondis. Sur la face avant, nous trouvons un écran de 11,35 pouces (28,85 cm) entouré d’une bordure assez épaisse : l’écran ne représente que 84 % de la surface avant. Cela permet au moins de placer la caméra dans la bordure pour plus de discrétion.

Le véritable charme de cette tablette est son dos en métal avec une finition bi-ton. Ainsi, la partie principale du dos est en métal mat, surplombée d’une tranche en métal, mais brillant. Esthétiquement, c’est une réussite et cela permet d’offrir un toucher doux lorsque les doigts se posent sur le dos. Attention, la partie brillante est un véritable piège à traces de doigts. Au centre de ce segment, nous trouvons un bloc photo qui a le bon goût de ne pas être trop épais.

Elle affiche des dimensions de 25,512 x 188,04 x 6,89 mm pour 532 g. À titre de comparaison, l’iPad Air présente des dimensions de 247,6 x 178,5 x 6,1 mm pour 462 g et la Galaxy Tab S6 Lite de 244,5 x 154,3 x 7,0 mm pour 465 g, tandis que la Xiaomi Pad 6 mesure 253,9 x 165,2 x 6,5 mm pour 490 g.

La tranche supérieure (en mode paysage) regroupe les boutons de mise en marche et de gestion du volume. Celle de droite donne accès à un port de carte SIM 5G et celle de gauche à un port USB-C. Vous remarquerez deux perforations sur chacune de ces tranches, elles sont là pour diffuser un son labellisé Dolby Atmos. Toutefois, nous n’avons pas eu l’occasion de tester le rendu sonore dans des conditions de calme.

Nous avons beaucoup de plaisir à prendre en main cette tablette. Le toucher est agréable et elle bénéficie d’une conception équilibrée. Aucune surprise au niveau de l’ergonomie avec des boutons placés de façon ergonomique. À une main ou deux, et malgré un poids supérieur à la moyenne, nous ne ressentons pas de tension particulière au niveau des poignets après deux heures de manipulation en continu.

Nous avons apprécié la qualité de fabrication qui, comme souvent chez OnePlus, est de très bonne facture. À vrai dire, il ne manque à cette tablette qu’une certification IP68 pour pouvoir l’utiliser au bord de la piscine ou dans son bain sans risque.

Écran et performances : un bel équilibre

L’écran est une dalle LTPS de 11,35 pouces en 2408 x 1720 pixels, pour une densité de pixel de 260 PPP. Cela nous donne un affichage assez fin, bien que derrière les 309 PPP de la Xiaomi Pad 6 par exemple. Toutefois, à l’usage, les pixels restent peu visibles.

Avec un taux de contraste annoncé de 1 500:1 et une luminosité de 400 nits, en intérieur, nous apprécions un rendu visuel agréable, avec une colorimétrie un peu flatteuse.

Mais nous n’étions pas dans les meilleures conditions pour en juger réellement. Le niveau de luminosité est un peu juste, mais permet d’exploiter la tablette même dans un environnement lumineux. Néanmoins, utilisée en plein soleil, sa lisibilité est légèrement en retrait, mais moins que ce que peuvent laisser croire les photos.

La OnePlus Pad Go est architecturée autour d’un processeur MediaTek Helio G99, soutenu par 8 Go de mémoire vive LPDDR4X, un GPU Mali-G57 et 128 Go UFS 2.2 d’espace de stockage. Il est possible d’ajouter jusqu’à 1 To d’espace de stockage avec le port de carte microSD. Cette configuration est équilibrée et a déjà démontré ses capacités en multimédia et en jeux vidéo sur des smartphones. Ce n’est pas la tablette la plus puissante, mais elle devrait offrir des prestations multimédia et gaming très honorables. Il ne nous a pas été possible d’installer Fortnite pour se faire une idée, donc il faudra attendre le test.

Au niveau de la connectivité, nous avons droit au Bluetooth 5.2 (aptX HD, LDAC, aptX) et Wi-Fi, mais en version 5 uniquement et aucune trace du NFC.

Photographie, logiciel et autonomie : le plaisir d’usage est là

Android 13 est à la manœuvre avec OxygenOS 13.2 pour la partie interface graphique. Nous sommes dans un univers connu, l’interface est claire et déploie un beau panel de fonctionnalités et de personnalisation que ne propose pas Android Stock.

Un des aspects les plus travaillés reste la communication entre les produits OnePlus. Comme chez Huawei ou Xiaomi, le Pad Go est pensé pour échanger des informations, des documents avec les autres produits de la maison en un clin d’œil.

Le bloc optique arrière comprend un unique capteur de 8 Mpx et nous avons le même en façade, mais sans stabilisation EIS. Le rendu de la dizaine de clichés pris avec est satisfaisant pour une tablette, mais sans vraiment nous donner envie de l’utiliser régulièrement pour immortaliser nos souvenirs.

Niveau autonomie, OnePlus veut parer à toutes les possibilités avec une batterie de 8000 mAh et la charge rapide SuperVooc de 33 W. Le constructeur annonce jusqu’à 514 heures en veille et une bonne journée en usage intensif. À vérifier…

La OnePlus Pad Go se positionne comme une tablette de milieu de gamme de très bonne facture, qui propose en plus un design et une qualité de finition que ne renieraient pas certaines marques haut de gamme. Elle est commercialisée au prix de 329 euros.