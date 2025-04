Honor Pad X9a : cette nouvelle tablette abordable avec écran 2,5K à 120 Hz perd déjà 50 € de son prix 

Honor vient d’ajouter une nouvelle tablette dans son catalogue, la Pad X9a. Un appareil bien équipé qui se vend déjà à moins de 200 euros grâce à un coupon de réduction, au lieu de 249 euros de base.

Honor Pad X9a // Source : site officiel

Il faut choisir une tablette en fonction de ses besoins. Si vous êtes plutôt du genre à naviguer sur internet, binge watcher des séries, et jouer à quelques jeux, la nouvelle tablette Honor Pad X9a devrait vous plaire. Cette nouvelle référence Android à de sérieux atouts, notamment son prix qui tombe sous les 200 euros grâce à un coupon de réduction.

Quels sont les atouts de la Honor Pad X9a ?

Un design fin et léger

Un écran de 11,5 pouces en 2,5K à 120 Hz

Une bonne autonomie et la charge rapide de 35 W

Lancée à 249,90 euros, la Honor Pad X9a est aujourd’hui remisée à 199,90 euros grâce à un coupon de réduction APADX9A sur le site officiel.

Honor Pad X9a : prix affiché une fois le coupon de réduction activé APADX9A // Source : honor.fr

Une jolie tablette idéale pour le divertissement

Malgré son tarif abordable, la Honor Pad X9a jouit de belles finitions, avec un cadre métallique et un dos en aluminium brillant. Sa finesse et son poids (moins de 7 mm d’épaisse et 475 g) permettent de la transporter avec soi n’importe où. Quant à ses bords plats et ses coins arrondis, ils permettent d’offrir un bon confort en main.

L’écran, quant à lui, est clairement le point fort de cette tablette. Sa dalle fait 11,5 pouces avec un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 120 Hz et affiche de la 2,5K (2 508 x 1 504 pixels). Autant dire que vous allez en prendre plein les yeux, malgré les bordures qui encadrent l’écran.

Efficace au quotidien et compatible avec la charge rapide

Pour fonctionner efficacement, cette ardoise est animée par la puce Snapdragon 685 de Qualcomm, couplée à 6 Go de mémoire vive. Une puce qui date un peu, mais qui a déjà fait ses preuves comme sur le Xiaomi Redmi Note 13, par exemple. Avec une telle configuration, Android, comme la majorité des applications, est fluide et agréable à utiliser, malgré quelques rares ralentissements. Par contre, les joueurs de jeux 3D resteront probablement insatisfaits.

Pour en profiter, le constructeur chinois propose une batterie assez conséquente de 8 300 mAh. D’après la marque, elle devrait tenir 70 jours en veille. Et, ce qui est vraiment pratique, c’est sa compatibilité avec la charge rapide 35 W. Certes, ce n’est pas la plus véloce, mais sur cette tranche de prix, c’est assez rare d’en profiter sur une tablette.

