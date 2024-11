Honor Magic Pad 2 : cette nouvelle tablette avec écran OLED 3K à 144 Hz perd déjà 125 € en ce pré-Black Friday

La Honor Magic Pad 2, qui marque des points avec son bel Ă©cran OLED 144 Hz et son design Ă©lĂ©gant et fin, vient tout juste de sortir, mais on peut d’ores et dĂ©jĂ la trouver en promotion. La marque propose en effet cette tablette prometteuse Ă 474,90 euros au lieu de 599,90 euros.

Si l’IFA 2024 a avant tout permis Ă Honor de dĂ©voiler son smartphone pliable Magic V3, la marque a Ă©galement profitĂ© du salon berlinois pour prĂ©senter une toute nouvelle tablette, la Magic Pad 2. Nous avions pu l’essayer sur place, et laissez-nous vous dire qu’elle a de sĂ©rieux arguments : Ă©cran OLED 144 Hz, prise en main confortable, batterie consĂ©quente… La bonne nouvelle, c’est que malgrĂ© sa sortie rĂ©cente, elle est dĂ©jĂ moins chère grâce Ă une rĂ©duction de 125 euros Ă l’approche du Black Friday.

Ce qu’offre la Honor Magic Pad 2

Un design tout en finesse

Une dalle OLED de 12,3 pouces + 144 Hz

MagicOS 8.0 et sa dose d’IA

Lancée à 599,90 euros, puis réduite à 499,90 euros, la tablette Honor Magic Pad 2 est désormais proposée à 474,90 euros sur le site de Honor grâce au code promo A95ACPS. Un chargeur 66 W est aussi offert.

Le prix réduit de la tablette Honor Magic Pad 2 après application du code promo sur le site de Honor.

Une tablette agréable en main

C’est lors de l’IFA 2024 que nous avons eu l’occasion de tester très rapidement la Honor Magic Pad 2. Cette tablette se distingue tout d’abord par sa lĂ©gèretĂ© et sa finesse : avec son poids plume de 555 grammes et son Ă©paisseur de 5,8 mm, ce modèle est très agrĂ©able en main. Les finitions brossĂ©es de son dos rendent le toucher plutĂ´t soyeux, et nous avons jugĂ© le design assez raffinĂ©. Un sans-faute pour l’apparence, donc.

La marque a aussi mis le paquet sur l’Ă©cran en proposant une dalle OLED de 12,3 pouces (3 000 x 1 920 pixels), qui flatte bien la rĂ©tine avec ses noirs profonds et ses contrastes infinis. Les bordures très fines autour de l’Ă©cran et la belle luminositĂ© qu’il dĂ©gage font aussi partie de ses atouts. Pour couronner le tout, cette dalle est aussi dotĂ©e d’un taux de rafraĂ®chissement pouvant atteindre 144 Hz, ce qui promet une fluiditĂ© exemplaire, et elle est aussi certifiĂ©e IMAX Enhanced, soit l’assurance de profiter de ses sĂ©ries et de ses films dans les meilleures conditions. Notez par ailleurs qu’au dos de cette tablette, on trouve un bloc photo assez imposant, alors qu’il ne loge qu’une seule camĂ©ra de 13 Mpx.

Des fonctionnalités IA en pagaille

La Honor Magic Pad 2 embarque par ailleurs un processeur Snapdragon 8s Gen 3, qui devrait assurer une bonne fluiditĂ©, y compris lors du lancement d’applications gourmandes. On s’attardera davantage sur son système d’exploitation MagicOS 8.0, qui intègre notamment l’intelligence artificielle et donc une foule de fonctionnalitĂ©s bien utiles au quotidien.

On compte par exemple la prĂ©sence du Magic Portal, qui dĂ©tecte vos intentions lorsque vous travaillez sur un document : si vous surlignez un passage, il vous proposera instantanĂ©ment de l’envoyer par mail, par exemple. L’application Notes permet quant Ă elle, grâce Ă l’IA, d’embellir une Ă©criture manuscrite ou d’affiner des figures gĂ©omĂ©triques dessinĂ©es. D’ailleurs, la tablette peut s’utiliser avec un stylet qui offre une latence très faible.

Enfin, côté autonomie, la Honor Magic Pad 2 renferme une batterie de 10 050 mAh, compatible avec une charge rapide 66 W (le chargeur est justement offert). De quoi tenir toute la journée sans trop de problèmes.

