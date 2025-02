Pad 6S Pro : la tablette haut de gamme de Xiaomi avec un écran 3K perd 100 € de son prix

Une concurrente de l’iPad Pro Ă la sauce Xiaomi ? Oui, c’est bien le cas, la Xiaomi Pad 6S Pro veut marcher sur les plates bandes d’Apple en proposant une ardoise ultra haut de gamme, sauf dans son prix puisque aujourd’hui, elle est disponible sur le marchĂ© Ă 599 euros au lieu de 700 euros chez la Fnac.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 // Source : Xiaomi

La Xiaomi Pad 6 que nous avions jugĂ© comme le meilleur rapport qualitĂ© prix pour une tablette lors de notre test a aussi une petite sĹ“ur boostĂ©e aux stĂ©roĂŻdes : la Pad 6S Pro. Un modèle avec un nouveau processeur, un Ă©cran 144 Hz et une batterie inĂ©puisable. Un bon concurrent Ă l’iPad Pro sous Android et façon Xiaomi donc, que vous trouverez aujourd’hui avec une rĂ©duction de 100 euros.

Sous le capot de la Xiaomi Pad 6S Pro, qu’y a-t-il ?

Un CPU Snapdragon 8 Gen 2

Une charge rapide 120 W

Un écran 12,4 pouces en 3K de résolution

Au lieu de 700 euros, la Xiaomi Pad 6S Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 599 euros sur le site de la Fnac.

Une tablette à la puissance décuplée avec un écran 3K

La firme chinoise ne fait pas les choses Ă moitiĂ© avec la Pad 6S Pro, elle veut garantir les meilleures performances pour toutes les taches qui lui seront donnĂ©es. La tablette de Xiaomi embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 2 associĂ©s Ă 8 Go de RAM qui ensemble vont assurer une gestion fluide de toutes les applications, et surtout des jeux qui pourront pousser leur graphisme au paroxysme cotĂ© dĂ©tails. Un stockage interne de 256 Go permet aussi de stocker tous vos documents et contenu multimĂ©dia et pourquoi pas par la suite s’essayer au nouvel Ă©mulateur de la PlayStation 3 sur Android.

Et pour profiter des contenus, un Ă©cran IPS LCD de 12,4 pouces avec une rĂ©solution de 3048 x 2032 pixels (3K) est proposĂ© par la Pad 6S Pro. Un taux de rafraichissement de 144 Hz garanti une fluiditĂ© Ă toute Ă©preuve, que ce soit pour la consommation de contenu vidĂ©o, mais aussi pour le gaming. Le format 16:10 de la dalle est idĂ©ale pour le multitâche, afin d’afficher confortablement plusieurs applications simultanĂ©ment Ă l’Ă©cran. De plus, cette tablette prĂ©sente une finition en aluminium, avec une Ă©paisseur de seulement 6,26 mm et un poids de 590 grammes, pour un transport facile.

Les technologies Dolby et l’OS HyperOS

La tablette Xiaomi Pad 6S Pro est dotĂ©e de la technologie Dolby Atmos qui permet de recevoir un son immersif avec une clartĂ©, une profondeur et un niveau de dĂ©tails bluffant, surtout sur un pĂ©riphĂ©rique aussi fin. Le Dolby Vision viendra sublimer les couleurs et les contrastes, la technologie Vision de Dolby permet d’utiliser tout le potentiel de la technologie HDR. En utilisant plusieurs techniques comme le contrĂ´le de la luminositĂ© sur chaque pixel, un espace colorimĂ©trique avec une palette d’un milliard de couleurs, mais aussi avec des contrastes encore plus marquĂ©s avec le savoir-faire de la firme Dolby.

CotĂ© système d’exploitation, la tablette est bien propulsĂ©e par Android, mais avec la surcouche de Xiaomi nommĂ©e HyperOS. Cette interface utilisateur se veut intuitive et personnalisable. Elle propose aussi des fonctionnalitĂ©s intĂ©ressantes comme le mode RĂ©alisateur, transformant la tablette en Ă©cran portable pour afficher les photos du smartphone en temps rĂ©el. Utile pour les crĂ©ateurs de contenu et les photographes en herbe. Et pour continuer sur cette lancĂ©e, de nombreux accessoires (Ă prendre sĂ©parĂ©ment) tel que le stylet (idĂ©al pour les retouches sur Lightroom et bientĂ´t Photoshop), ou un clavier magnĂ©tique sont disponibles pour transformer cette tablette en un vĂ©ritable outil de travail.

