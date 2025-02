Ce développeur a créé un émulateur PS3 pour Android

Réputé pour être difficile à mettre en place, un développeur aurait trouvé une solution pour concevoir un émulateur PS3 sur Android.

Le monde de l’émulation est vaste, et ses applications tout aussi nombreuses. Si certains développeurs s’amusent à faire tourner DOOM sur toutes les machines possibles et inimaginables, d’autres s’attardent à redonner vie à des consoles dépassées sur des machines plus actuelles, comme ce développeur qui a créé un support d’émulation PS3 sur un Raspberry Pi 5. Aujourd’hui, c’est la console de Sony qui continue à faire des émules avec le développeur Jarrod Norwell qui travaille sur un émulateur de PS3 sur Android.

Une histoire de droits

Au commencement, on retrouve l’équipe derrière le projet RPCS3, un émulateur capable d’émuler la PS3 sur PC. Un projet open-source qui n’avait pas à priori pas d’ambition du côté de l’écosystème Android. C’était sans compter sur l’aPS3e, développé par Aenu, qui reprenait les travaux de RPCS3 pour développer son propre émulateur sur Android. Des travaux menés sous un paywall, qui ne respectaient pas les conditions open-source du projet initial qui ont conduit Aenu a stopper son projet.

Une preuve de concept

Ces travaux bien qu’avortés auront eu le mérite d’attirer l’attention du développeur Jarrod Norwell. Connu pour ses émulations des consoles de Nintendo, il indique avoir été inspiré par le développeur derrière l’aPS3e, pour concevoir le rpcs3droid, rapporte Android Authority. Véritable preuve de concept plus que projet destiné au public, les travaux de Norwell disponibles sur GitHub, montrent que l’émulation PS3 sur Android si elle n’est pas encore finalisée, est en passe de devenir accessible.