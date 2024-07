Les Xbox peuvent désormais émuler une PlayStation 3

Le mode développeur des Xbox Series S et X permettrait d'émuler différentes consoles dont la PS3 transformant la Xbox en une machine d'émulation avec une meilleure rétrocompatibilité que la PS5.

On apprend via Modern Vintage Gamer que la console de Microsoft passe un nouveau stade en termes d’émulation pour les consoles PlayStation et Nintendo.

Une console aux multiples facettes

Lorsque que vous achetez vos consoles dans le commerce, vous les démarrez le plus souvent dans un mode standard. Cela ne nécessite aucunes actions de votre part, il suffit de la lancer et de vous laisser porter par le système mis en place pour jouer à vos jeux ou profiter de vos applications. Cependant, il existe un autre, le mode développeur. Pratique pour quiconque développerait des applications ou des jeux et souhaiterait tester des logiciels pour la console. Loin du mode précédent, celui-ci ne vous permet pas de jouer à des jeux ou bien d’exécuter des applications via le Game Pass, c’est un mode de travail.

Eh bien, c’est ce mode qui va nous intéresser ici. En effet, Modern Vintage Gamer indique dans sa vidéo YouTube qu’une mise à jour du mode développeur intègre aujourd’hui le support de Mesa 3D. En somme, c’est une bibliothèque open source qui permet de créer des applications et d’implanter des interfaces de programmation. Avec ce support, il est possible de faire tourner d’émuler la Nintendo Switch ou encore la PS3. À noter qu’avec ce mode, la console de Microsoft possède une spécificité qui n’est aujourd’hui pas réplicable sur PS5.

Dans les limites du possible

Loin d’une manipulation obscure, le mode développeur est quelque chose de prévu sur la console de Microsoft. Il ne s’agit pas d’un abus de service, ce mode est présentement là pour que les développeurs puissent tester et développer différentes applications sur la console. Deux choses sont à noter, pour le moment, il ne s’agit que d’une prouesse technique, il n’y a pas d’interface permettant simplement de transformer votre machine. Aussi, la pratique de l’émulation est encadrée et si l’émulation est autorisée, le téléchargement des ROMs (en résumé les fichiers de jeux) est considéré comme une violation des droits d’auteurs et ce même lorsque vous possédez le jeu original.

Vous pouvez retrouver plus en détail le fonctionnement du mode développeur sur la chaîne de Modern Vintage Gamer.

