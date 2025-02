Cet utilisateur a créé un outil pour estimer le temps de charge de votre iPhone

En attendant qu’Apple déploie une fonctionnalité officielle estimant le temps de recharge de l’iPhone, un utilisateur s’est attelé au problème, en proposant une solution alternative.

La recharge sans fil MagSage s’invite sur la nouvelle génération d’iPhone

Si Apple fait de la résistance sur la charge rapide de ses appareils, elle ne brille pas spécialement plus lorsqu’il s’agit d’annoncer à ses utilisateurs combien de temps ces derniers doivent laisser leurs appareils en charge. Si certaines informations laissent à penser que la firme de Cupertino travaille sur le projet, un utilisateur propose d’ores et déjà une solution alternative pour les plus impatients et les moins regardants.

Une charge estimée

C’est sur Reddit que l’utilisateur AlxR25 a dévoilé un programme intitulé « temps de charge estimé » pour les iPhone à l’aide de l’application Raccourcis, rapporte Android Authority. Pour faire fonctionner son outil, AlxR25 utilise un outil de calcul qui déduit le niveau actuel de la batterie au total de 100, puis il divise ce résultat par 1,5 et l’arrondit pour estimer le nombre de minutes nécessaires à la recharge.

Pour établir ce calcul, l’utilisateur indique sur son post s’être basé sur sa propre expérience de recharge en ayant mesuré le temps qu’a mis son iPhone pour se recharger entre 0 et 50% et 50 et 100%. Un calcul basique ne prenant pas en compte toutes les subtilités de recharge comme l’utilisation du téléphone, la température ou encore le cycle de vie de la batterie. Il devient donc factuellement faux. En effet, les temps de recharge diffèrent sur davantage de plages et surtout ralentit à l’approche des 100%, rapporte Android Authority.

En attendant, si des utilisateurs souhaiteraient tout de même utiliser ce raccourci, pour vérifier son fonctionnement, AlxR25 l’a mis à disposition dans un espace icloud. Il est également possible avec l’option Raccourcis de l’automatiser pour qu’il s’active lors de la recharge de l’iPhone.