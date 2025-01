PS5 : vous pourriez bientôt jouer plus facilement à vos jeux PS3

Implicit Conversions, le studio en charge des portages PlayStation Classics sur PS5, affirme qu’il étudie l’émulation native de jeux PS3 sur la dernière console de Sony.

Pouvoir jouer à tous ses jeux vidéo d’une console à l’autre est un rêve pour de nombreux joueurs. Si des consoles comme la PS5 permettent aujourd’hui de jouer à des jeux PS4, les autres consoles de la firme font exception, contrairement à Microsoft, qui en a longtemps fait un argument de vente avant d’arrêter ses efforts en 2021. Aujourd’hui, le studio Implicit Conversation redonne de l’espoir aux joueurs en dévoilant publiquement un projet d’émulation native de la PS3 sur PS5 comme le rapporte Video Games Chronicle.

Une architecture singulière

L’une des principales difficultés pour émuler la PS3 réside dans l’architecture spéciale de cette console. Contrairement à la PS4 ou à la PS5, basées sur une architecture x86 similaire à celle des ordinateurs, la PS3 repose sur un processeur CELL utilisant l’architecture PowerPC, issue d’une collaboration entre Sony, IBM et Toshiba. Aujourd’hui abandonnée, cette architecture constitue toujours un défi pour qui voudrait travailler dessus.

Sony propose toutefois une solution pour jouer à des jeux PS3 sur PS5 en y accédant à travers le cloud gaming par le biais d’un abonnement PS plus Premium, contrairement aux jeux PlayStation Classics qui eux sont disponibles en téléchargement et en lecture via l’émulation.

À prendre avec des pincettes

Si l’émulation native proposée par Implicit Conversation pourrait changer la donne, l’information reste à prendre avec des pincettes. Le studio classe ce projet dans la section « Dreaming About » — « Rêver de » — de sa feuille de route. Autrement dit, même s’il s’agit d’un projet réel, il ne figure pas dans le haut des priorités.

En attendant, la meilleure façon de profiter de vos jeux PS3 reste encore de posséder la console d’origine et les jeux correspondants. Vous pourriez aussi tenter l’expérience de l’émulation grâce à une Xbox ou encore un Raspberry Pi.