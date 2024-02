Test Xiaomi Redmi Note 13 : un entrée de gamme équilibré à l’affichage explosif

Comme toute nouvelle génération de smartphone Redmi Note, Xiaomi sort l’artillerie lourde avec moult déclinaisons. Le modèle le plus entrée de gamme, le Redmi Note 13, prend la suite d’une illustre lignée de mobiles à moins de 250 euros. Un segment où la concurrence est la plus rude et pourtant où ce produit parvient pourtant à se démarquer.

Dans l’univers impitoyable des smartphones à moins de 250 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 débarque en terrain connu, pour ne pas dire conquis. En effet, sur ce segment de marché, le constructeur chinois est très puissant. Nous attendions donc avec une certaine impatience de tester celui qui se veut comme le plus séduisant et performant des mobiles entrée de gamme. Le Redmi Note 12 nous avait marqué par la présence d’un écran OLED de 120 Hz. Avec le 13, Xiaomi reste sur sa lancée et peaufine la qualité de l’affichage. Voyons maintenant s’il a aussi bien travaillé sur les autres aspects.

Xiaomi Redmi Note 13 4G Fiche technique

Ce test a été réalisé à l’aide d’un téléphone prêté par la marque.

Xiaomi Redmi Note 13 4G Design

Le Xiaomi Redmi Note 13 soigne l’esthétique de son nouveau modèle. Bien que la face avant soit très proche de celle du Note 12, nous remarquons toutefois que, même si les bords sont aussi fins, le menton est nettement moins proéminent. L’écran de 6,67 pouces, doté d’un poinçon au centre de sa partie supérieure, est protégé par du verre Gorilla Glass 3.

Le dos est plus travaillé, nous n’avons plus le cadre qui identifiait assez grossièrement le Note 12. Ici, les trois capteurs et le flash sont intégrés discrètement dans la coque et ne dépassent que d’environ 3 mm. La surface arrière est lisse, mais se révèle être un peu glissante durant une utilisation prolongée. De plus, elle capture facilement les empreintes digitales. Ce n’est pas le pire du secteur, mais un nettoyage régulier avec un chiffon est nécessaire pour conserver toute sa beauté.

Les tranches en plastique s’inspirent de celles des derniers iPhone, plates avec un effet métal assez esthétique. L’ensemble est joliment travaillé et reprend la même couleur que le dos. Le Redmi Note 13 se décline en Noir de minuit, Vert menthe et Bleu givré. Notez que sur ces deux dernières versions, les traces de doigts sont moins visibles.

L’ensemble bénéficie d’une conception de qualité, avec un assemblage de très bon niveau. Il propose d’ailleurs une certification IP54, pour une résistance accrue aux poussières et la capacité de résister aux projections d’eau. En termes de dimensions, le Redmi Note 13 mesure 161,2 mm de hauteur, 76,4 mm de largeur et 8,3 mm d’épaisseur. Le poids total est de 199 g, ce qui le positionne dans la moyenne haute des smartphones.

Ce qui ne l’empêche pas d’offrir une prise en main confortable et un ratio encombrement/poids satisfaisant. La disposition des boutons est classique : sur le côté droit se trouve le bouton d’alimentation et juste au-dessus, nous trouvons deux boutons dédiés au volume. Ils sont bien positionnés, facilement accessibles et réactifs.

La tranche inférieure présente un port USB-C pour le chargement, flanqué d’un haut-parleur principal et d’un microphone. Sur la tranche supérieure, une surprise agréable : la présence d’une prise jack 3,5 mm. Un basique de plus en plus rare et pourtant toujours appréciable.

Xiaomi Redmi Note 13 4G Écran

Le Xiaomi Redmi Note 13 est équipé d’une dalle Amoled de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Il affiche donc une densité de 395 pixels par pouce, assurant une belle finesse d’affichage. Bien qu’il soit un modèle d’entrée de gamme, le Redmi Note 13 propose, à l’instar de son prédécesseur, un taux de rafraîchissement adaptable à 60 ou 120 Hz. C’est une caractéristique technique très appréciable et encore rare dans le segment des smartphones à moins de 200 euros.

Nous avons mesuré cet écran réalisées à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. Nous les avons réalisées en optant pour le mode d’affichage Standard qui assure le rendu le plus fidèle.

La dalle affiche une température des couleurs de 6 334K contre 6500 K pour la valeur de référence. Les espaces colorimétriques sont très bien traité par Xiaomi avec ici 170 % de l’espace sRGB et 114 % du DCI-P3, et 77 % du BT2020. Cet écran est capable de proposer un très beau panel de nuances colorimétriques. Le Delta E mesuré est de 8,17, bien éloigné de la valeur de référence qui est de trois. Toutefois, nous sommes étonnamment surpris par la fidélité sur les couleurs primaires et certaines teintes de peau.

La luminosité mesurée est de 858 cd/m² en moyenne, ce qui permet d’utiliser le smartphone avec un certain confort même en plein soleil, mais attention l’écran est assez sensible aux reflets. Si Xiaomi nous offre ici un écran qui n’est pas parfait, il offre des prestations d’excellente tenue à ce niveau de prix et se révèle être capable de faire mieux que certains produits à plus de 400 euros.

Xiaomi Redmi Note 13 4G Logiciel

Le Xiaomi Redmi Note 13 est doté de MIUI 14, la dernière itération de l’interface utilisateur de Xiaomi, basée sur Android 13. Cette interface est riche en fonctionnalités et offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Bien que, sur ce dernier point, ColorOS semble offrir plus de variété.

MIUI 14 intègre également des fonctionnalités pratiques, comme un mode de jeu. Cependant, à l’usage, il n’apporte pas de gain de performance. Toutefois, cela reste pratique pour ne pas être dérangé par des notifications.

En revanche, pourquoi Xiaomi nous fait-il perdre un temps précieux en nous obligeant à désinstaller une ribambelle d’applications plus ou moins utiles, préinstallées par Xiaomi ? De plus, plusieurs applications ne peuvent être désinstallées, et leur valeur ajoutée est plus que discutable, comme le magasin applicatif peu intéressant et surchargé de publicité.

Xiaomi Redmi Note 13 4G Photo

Voici la configuration photo du Redmi Note 13 :

Caméra principale : 108 Mpx, f/1,75;

Caméra ultra grand-angle 8 Mpx, f/2,2, 118° ;

Macro : 2 Mpx, f/2,4.

Un imposant capteur de 108 Mpx dans un smartphone à moins de 200 euros, nous sommes très circonspects. Surtout que sur des produits plus haut de gamme, le constructeur n’a pas toujours su démontrer sa maîtrise technique. Les clichés sont capturés en 12 Mégapixels, et en plein jour, nous obtenons un résultat honorable, mais sans plus. Pour les réseaux sociaux, par exemple, et les autres formats d’affichage petit, cela suffira amplement. Nous avons un bon contraste, la luminosité est assez bien gérée, et les couleurs, bien que pâles, sont assez naturelles.

Par contre, nous avons un manque de détails flagrant. Cela manque de précision et nous constatons un fort lissage qui fait perdre beaucoup de reliefs aux clichés. Pire encore, il suffit que la luminosité soit un brin en retrait pour que le bruit numérique soit à la fête.

Si nous activons le mode 108 Mégapixels, le rendu global de l’image est assez proche de jour. Le gain de détails est perceptible, mais pas plus.

Sachant que le poids de la photo est alors multiplié par 3 ou 4, il n’est pas certain que le jeu en vaille la chandelle.

Redmi Note 13 crop 1200x675 d'une photo 12 MP Redmi Note 13 crop 1200x675 d'une photo 108 MP

Nous avons donc un mode ultra grand-angle qui offre des prestations proches de celle en grand-angle. Toutefois, la sensibilité à la lumière est bien plus grande et il suffit d’avoir un ciel nuageux pour perdre drastiquement en qualité. Il faut noter les efforts de Xiaomi pour maîtriser la déformation sur les bords.

Ultra grand-angle Grand Angle

Le zoom x2 est honnête, avec un niveau de détail presque équivalent au mode normal.

Grand-angle Zoom x2

Par contre, le zoom x5 accentue la perte de détails et doit être utilisé avec circonspection.

Zoom x2 Zoom x5

De nuit, le mode ultra grand angle est quasiment inutilisable. En mode normale par contre, nous gagnons fortement en qualité comparé aux génération précédentes. Toutefois, Xiaomi partait de tellement loin que nous avons ici un résultat acceptable mais sans plus. Tant que vous avez dans l’environnement des sources lumineuses suffisante, vous pouvez profiter de photo correcte. Sinon, c’est le festival du bruit, du lissage.

Mode nuit ultra grand-angle Mode nuit grand-angle

Les zooms x2 et x5 sont aussi déconseillés, car nous avons vraiment des cliches peu exploitables.

Mode nuit zoom x2 Mode nuit zoom x5

Nous sommes très loin de ce que peut proposer un Pixel 6a, mais il ne faut pas oublier que ce Redmi est lancé à 199 euros. Dans ce segment de prix, ce produit s’en sort avec les honneurs.

Mode Portrait et selfie

Le mode portrait du module dorsal du Redmi Note 13 réussit un détourage très propre. Il faut vraiment avoir une chevelure très bouclée pour constater de gros défauts. Le rendu des couleurs est toujours un peu pâle, ce qui affecte également la carnation. Le niveau de détail est juste correct ; par exemple, les poils de barbe sont un peu trop lissés.

La caméra frontale du Redmi Note 13, dotée d’un capteur de 16 MP avec une ouverture de f/2.4, réalise un bon travail. Le détourage est assez précis, mais on remarque que les zones de transition entre le bokeh et la netteté laissent parfois à désirer. De plus, le lissage est ici aussi un peu agressif, bien qu’il soit moins prononcé que sur le module dorsal.

Xiaomi Redmi Note 13 4G Performances

Le Xiaomi Redmi Note 13 est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 680. Cette puce octa-core est couplée à 4, 6 ou 8 Go de mémoire vive, et un espace de stockage de 128 ou 256 Go. La partie 3D est supportée par un GPU Adreno 610. Une fiche technique qui n’est pas de première fraîcheur, voire un peu datée, mais qui a déjà fait ses preuves.

Cela se traduit au quotidien par un Android assez fluide. Nous avons tout de même quelques ralentissements de temps à autre, et des applications qui sont très bien gérées. À moins de lancer des applications très lourdes ou d’abuser du multitâche, ce produit répond le plus souvent avec célérité à toutes nos demandes.

Parlons maintenant du sujet qui va fâcher les gamers. La puissance offerte par le Redmi Note 13 n’est pas suffisante pour profiter des derniers jeux 3D dans toute leur splendeur. Ainsi, avec toutes les options au minimum, l’appareil peine à rester stable, avec une animation qui oscille entre 11 et 18 fps. Autant dire que c’est presque injouable, et cela se répète sur la majorité des titres phares comme Genshin Impact.

Xiaomi Redmi Note 13 4G Autonomie

Le Xiaomi Redmi Note 13 dispose d’une batterie de 5 000 mAh, ce qui est assez généreux. Nous avons lancé notre protocole de test automatisé et personnalisé, ViSer, qui simule l’utilisation active d’un smartphone (navigation sur le web, SMS, appels, vidéo, écoute de musique, téléchargements, etc.).

Le téléphone tient environ 11 heures et 8 minutes. Il se situe à la 93ème place sur les 95 smartphones que nous avons testés avec ce protocole. Il se classe donc dans la bonne moyenne, comparable à un Xiaomi 13T Pro ou un Galaxy A53. Si vous n’abusez ni des notifications ni des jeux vidéo, il pourra donc tenir un peu plus d’une journée.

Il est livré avec un chargeur de 33W, ce qui permet de récupérer 1 % de batterie en cinq minutes ; 30 % en 15 minutes, 50 % en un peu moins de trente minutes et une charge complète en environ 70 à 75 minutes.

Xiaomi Redmi Note 13 4G Réseau et communication

Ce smartphone supporte les bandes de fréquences 4G ( LTE FDD : 1/3/5/7/8/20/28 et LTE TDD : 38/40/41). Ajoutez le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1 et le NFC et vous voilà parés. En ce qui concerne les appels, rien à signaler.

Enfin, le GPS intégré fonctionne sans difficulté et nous n’avons pas noté de problème de géolocalisation.

Xiaomi Redmi Note 13 4G Prix et disponibilité

Le Xiaomi Redmi Note 13 est disponible au prix de 199 euros chez les revendeurs partenaires.