Xiaomi est surtout connu pour son incroyable capacité à proposer des produits au bon rapport qualité prix. En ces temps d’inflation, est-ce encore vrai ?

Sur ce Redmi Note 12 5G, l’élément qui saute immédiatement aux yeux dans sa fiche technique est bien sûr son écran Oled 120 Hz. Un écran Oled, à 300 euros ?! Ça se fait encore. Oui, et même que nous l’avons testé. On vous dit s’il n’a que ça pour lui ou s’il cache d’autres atouts.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Note 12 5G Dimensions 7,62 cm x 16,58 cm x 7,98 mm Interface constructeur MIUI Taille de l'écran 6,67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Puce graphique Adreno 619 Stockage interne 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 13 Mp Définition enregistrement vidéo Full HD Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 189 g Couleurs Bleu, Vert, Gris Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un smartphone prêté par la marque.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Design : classique des classiques

Le Redmi Note 12 5G donne dans l’efficace et le très classique. Au dos, il offre un revêtement plastique bleu aux légers reflets nacrés seulement perturbé par la mention Redmi et 5G. Rien de très folichon, mais ça fait le travail. Les traces de doigt s’invitent un peu vite à la danse. Le bloc photo lui aussi donne dans l’efficace. Il intègre trois capteurs, deux gros empilés l’un sur l’autre et un troisième sur le côté, le tout encadré dans un rectangle tout ce qu’il y a de plus simple.

Passons aux tranches, qui accueillent sur le côté droit les deux boutons de volume et le bouton d’alimentation. Ce dernier se montre bien réactif comme on l’attend. En face avant, on découvre une dalle plate percée d’un poinçon central avec un menton généreux et des bordures certes présentes, mais plutôt contenues pour cette gamme de prix.

En main, le téléphone se révèle léger (189 g), mais plutôt large et anguleux. À conseiller donc aux personnes à qui cela ne fait pas peur. Aucune certification IP n’est à noter, il n’est donc pas étanche. Toujours sur le front de la solidité, l’absence de verre le rend moins sensible aux chutes, mais aussi plus facile à érafler.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Écran : son plus bel atout

L’écran du Redmi Note 12 5G est clairement son argument de vente le plus important. En 2023, trouver un écran Oled sur un smartphone à 300 euros peut vraiment relever du casse-tête. C’est pourtant ce que fait ici Xiaomi et avec la manière.

Car en plus d’être Oled, la dalle fournie ici est en outre 120 Hz et, à l’œil nu, rien en semble manquer par rapport à un écran Oled de smartphone haut de gamme ni l’impression de fluidité. Le 120 Hz parait presque trop rapide pour la puce qui a parfois du mal à suivre la cadence. Il n’empêche que pour consulter du contenu, ce smartphone se révèle très convaincant.

Plus précisément, nous avons relevé quelques mesures à l’aide notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. L’écran affiche tout de même 109 % du DCI-P3, un spectre de couleurs pourtant plutôt exigeant, que même des smartphones premium comme un Pixel 7 Pro ne parviennent pas à afficher. Par défaut, l’image est un peu bleue avec le schéma de couleur intense, et monte à 7158K, lorsqu’on vise 6500K idéalement. En mode standard, plus sobre, on descend à 6264K. Pas mal, même si nous aurions apprécié un mode parfaitement calibré sorti de la boîte.

La luminosité ne monte pas bien haut. Elle plafonne à 668 cd/m². C’est plus que suffisant pour une utilisation classique, mais il m’est arrivé de plisser un peu les yeux au soleil.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Logiciel : MIUI mi-raisin

Le Redmi Note 12 5G utilise MIUI 14 dans sa version Android 12. Avec deux mises à jour majeures de prévues, il s’agit donc d’un téléphone qui n’ira pas plus loin qu’Android 14. S’il faut le prendre en compte, cela n’est pas forcément gravissime sur un téléphone à 300 euros, d’autant que l’interface de Xiaomi, MIUI, propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités exclusives.

MIUI est d’ailleurs une interface bien différente de l’Android stock classique. Elle fait un pas de côté avec ce dont on peut avoir l’habitude avec, par exemple, le geste vers le bas qui ne produit pas les mêmes effets qu’on se situe à gauche ou à droite de l’écran. Dans un cas, vous aurez les notifications, dans l’autre un centre de contrôle qui n’est pas sans rappeler celui de l’iPhone. Autre petite originalité, si vous activez le tiroir d’applications, les applications se rangent automatiquement par catégorie. Comme sur iOS, là aussi. L’interface des Xiaomi est aussi un exemple de fluidité (quand elle ne lag pas à cause de la puce du téléphone), tout comme iOS. Bref, l’influence est claire et nette.

Si l’interface n’a pas de grand souci ou bug à déplorer, elle a tout de même un défaut assez visible, mais qui est sans doute plus subjectif. Il n’est pas toujours très facile de s’y retrouver. En effet, certains sous réglages sont perdus au fond de plusieurs couches de menus. Ces menus ne sont pas non plus toujours des exemples de lisibilité et d’ergonomie. MIUI est aussi assez lourd en ce qui concerne la sécurité, puisque l’interface intègre un antivirus pour le moins intrusif. Rien auquel vous ne pourrez remédier avec quelques mois de pratique.

Vous n’aurez aucun mal à profiter des plateformes de SVoD avec un flux HD, le DRM Wideline L1 est bien de la partie.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Photo : ça passe

Voici la configuration photo du Redmi Note 12 5G :

Caméra principale : 48 Mpx, f/1,8 ;

Caméra ultra grand-angle 8 Mpx, f/2,2, 118° ;

Macro : 2 Mpx, f/2,4.

Ajoutons la présence d’un module selfie de 13 mégapixels (f/2,45). Que ce soit en face avant ou arrière, le téléphone est capable de filmer en 1080p/ 30 FPS.

En photo, le Redmi Note 12 5G est de ces smartphones dont on peut dire : c’est OK sans être extraordinaire. On dira tout de même qu’à 300 euros, difficile de faire la fine bouche.

Les couleurs sont flatteuses, mais elles permettent d’arriver à un rendu plaisant et à des clichés qui fonctionnent. En revanche, il y a bien sûr pas mal de défauts à relever.

Un piqué pas exceptionnel, un autofocus qui ne comprend pas toujours bien la scène (notamment en portrait avec deux personnes), une plage dynamique un peu aux fraises lorsqu’on se trouve à l’ombre un jour ensoleillé. Même le détourage sur le mode portrait pourrait être plus précis.

De nuit, on peine à obtenir des clichés parfaitement nets, mais le mode nuit fait tout de même son office pour éclairer correctement la scène.

L’ultra grand angle pour sa part n’est pas des plus convaincants. Il a le mérite d’être là pour capturer des scènes plus larges, certes, mais nous constatons une perte de détails, des couleurs plus délavées et une plage dynamique moins large. Cela se voit notamment sur le cliché ci-dessous avec la façade d’immeuble. Celui-ci est particulièrement pétant.

Le capteur selfie s’en sort convenablement, mais on ne peut que regretter un lissage trop important du visage. Il donne le sentiment qu’il y a comme un voile sur le cliché. Pas particulièrement esthétique donc.

Bref, il faut tout de même saluer une certaine polyvalence pour ce niveau de prix avec deux modes secondaires utilisables.

Arrêtons-nous rapidement sur le capteur macro pour dire que son utilité semble… discutable. En plus de se voir dans l’impossibilité de prendre des clichés d’aussi près qu’on le souhaiterait (sauf à ce que tout soit flou), la définition et le piqué sont clairement insuffisants.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Performances :

Le Redmi Note 12 5G est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, une puce relativement jeune que nous découvrons ici. Elle intègre 8 cœurs pouvant monter jusqu’à 2 GHz. Trois configurations sont proposées : 4 Go de RAM + 128 Go de stockage, 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et 8 Go de RAM +256 Go de stockage. Il est aussi possible d’étendre le stockage jusqu’à 1 To à l’aide d’une carte microSD.

Modèle Xiaomi Redmi Note 12 5G Samsung Galaxy A34 Samsung Galaxy A14 5G Vivo Y35 AnTuTu 9 323620 468161 289749 289994 AnTuTu CPU 129713 128012 86207 80135 AnTuTu GPU N/C 134002 56026 50408 AnTuTu MEM 99254 81033 70015 79549 AnTuTu UX 94653 125114 77501 79902 PC Mark 3.0 10874 11050 7998 6454 3DMark Slingshot Extreme N/C 4153 2442 1316 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 4328 2287 1151 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 3639 3202 2649 3DMark Wild Life N/C 2298 1199 446 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 13.80 FPS 7.2 FPS 2.70 FPS 3DMark Wild Life Extreme N/C 639 327 122 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C 3.80 FPS 2 FPS 0.70 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 16 / 10 FPS 8 / 14 FPS 4.9 / 3.2 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 23 / 26 FPS 12 / 15 FPS 7.1 / 8 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 60 / 68 FPS 21 / 25 FPS 19 / 21 FPS Geekbench 5 Single-core N/C N/C N/C 372 Geekbench 5 Multi-core N/C N/C N/C 1317 Geekbench 6 Single-core N/C 1037 N/C N/C Geekbench 6 Multi-core N/C 2425 N/C N/C Geekbench 6 Compute N/C 2433 N/C N/C Lecture / écriture séquentielle 531 / 490 Mo/s 894.47 / 499.29 Mo/s 843 / 467 Mo/s 979.04 / 831.8 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 42623 / 37370 IOPS 187.12 / 199.07 IOPS 46833 / 51974 IOPS 54781.03 / 51776.18 IOPS Voir plus de benchmarks

En benchmarks, le Redmi Note 12 5G ne brille pas particulièrement, mais le modèle prêté par Xiaomi ne voulant pas lancer les benchmarks les plus exigeants, il nous a été difficile de pousser l’investigation plus loin.

Retenez qu’au quotidien, il s’agit d’un téléphone plutôt réactif, mais avec des petits ralentissements ici ou là. Si vous n’êtes pas d’une nature pressé, ça fera l’affaire sans trop de frustration, mais si vous aimez que vos appareils répondent au doigt et à l’oeil, il faudra peut-être regarder un modèle plus puissant.

En jeu, le Snapdragon 4 Gen 1 se montre étonnement capable. Sur Genshin Impact, il peut monter en réglages graphiques moyens jusqu’à 60 FPS avec quelques baisses de framerate. En descendant, à 45 FPS on s’approche d’une fluidité totale. Le téléphone chauffe peu, même après 30 minutes de jeu.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Batterie : son plus gros défaut, mais la charge rapide le sauve

Avec sa batterie de 5000 mAh, le Redmi Note 12 5G nous a un peu déçus sur l’autonomie. Il s’agit en effet d’une spécification un peu élevée sur le papier, mais qui n’a pas abouti sur grand-chose.

Le Redmi Note 12 5G tient sans peine la journée, mais il m’est arrivé plus d’une fois de commencer à stresser un peu en fin de journée si j’étais loin d’un chargeur, voyant mes batteries tutoyer les 15/20 %. Ajoutons tout de même que, sur des journées vraiment légères, il m’était tout de même possible de rentrer avec 35 % d’autonomie.

Précisons que j’ai utilisé le téléphone en 60 Hz la plupart du temps, ce qui tend à faire perdre en intérêt le 120 Hz. De même, sur notre protocole ViSer, qui simule une activité en continu du téléphone de 100 % d’autonomie à 10 %, le résultat, même en 60 Hz, n’était pas trè probant. Le téléphone a tenu 10 heures et 40 minutes, arrivant 78e sur 100. Pas terrible.

Recharge

Heureusement, le Redmi Note 12 5G se rattrape avec une charge de 33 W plutôt correcte pour sa gamme de prix. Voici ce que nous avons obtenu en partant de 2 % de batterie :

5 minutes : 12 % ;

10 minutes : 21 % ;

15 minutes : 29 % ;

30 minutes :51 % ;

45 minutes : 72 % ;

60 minutes : 92 % ;

70 minutes : 100 %.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Audio

Le Redmi Note 12 5G n’intègre qu’un seul haut-parleur, situé sous le menton. Celui-ci n’est pas particulièrement convaincant. Il offre un son assez étouffé, très tourné vers les aigus, quel que soit le volume choisi. Heureusement, la présence d’une prise jack 3,5 mm rattrape un peu la mise pour celles et ceux qui voudraient utiliser un casque filaire ou des écouteurs.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Réseaux et communications

Le Redmi Note 12 5G est un smartphone 5G Double SIM. Il intègre le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1, il est donc loin d’être futur-proof, puisqu’on voit de plus en plus en de smartphones intégrer le Wi-Fi 6 ou une certification Bluetooth plus récente.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Prix et date de sortie

Le Redmi Note 12 5G est vendu au prix conseillé de 300 euros.