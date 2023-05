Alors que Xiaomi vient de sortir deux smartphones dotés de capteurs photographiques de 200 Mpx. Avec le Redmi Note 12 Pro la maison semble revenir à ses fondamentaux, avec une configuration milieu de gamme plus équilibrée (capteur de 50 Mpx) et l’ambition d’offrir un rapport qualité/prix plus compétitif. Une promenade de santé pour Xiaomi ? Cela n’est pas si certain alors que la concurrence dégaine, elle aussi, des produits ambitieux.

Après le Xiaomi 12T Pro et le Redmi Note 12 Pro Plus, deux modèles qui tendent vers le haut de gamme, nous testons maintenant le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, une déclinaison milieu de gamme qui se positionne à 399 euros. Sa fiche technique est très proche de celle du 12 Pro Plus, si l’on excepte le bloc optique donc le capteur principal passe ici de 200 Mpx à à 50 Mpx.

Paradoxalement, c’est peut-être une excellente nouvelle. Car en revenant à un capteur que Xiaomi maîtrise depuis longtemps, nous pouvons espérer un produit plus équilibré et au rapport qualité/prix bien plus intéressant. Ce smartphone est-il le digne héritier du Redmi Note 11 Pro 5G ? La réponse est dans le test.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Note 12 Pro Dimensions 7,6 cm x 16,29 cm x 7,9 mm Interface constructeur MIUI Taille de l'écran 6,67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp Technologie AMOLED SoC Mediatek MT6877V Dimensity 1080 Puce graphique ARM Mali-G68 MC4 Stockage interne 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo 4K Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 187 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu Indice de réparabilité ? 7,6/10 Prix 388 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un smartphone prêté par la marque.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Design : Un miroir et des traces

Xiaomi reprend ici le même design que celui du Redmi Note 12 Pro Plus. Ainsi, nous avons un produit au style très passe-partout, avec des lignées épurées, mais malheureusement anguleuses. Cela manque un peu de douceur au niveau des tranches, ce qui se traduit par une prise en main efficace certes, mais qui est loin d’être la plus confortable. De plus sa conception en sandwich (empilement de couches) fait que l’écran ressort un peu et donne plus une impression d’entrée de gamme que de milieu de gamme. Toutefois, cela ne l’empêche pas de profiter d’une qualité de fabrication qualitative.

Nous avons ici une façade très minimaliste, avec un écran de 6,7 pouces qui occupe 86 % de la surface avant. Il est protégé par du verre Gorilla Glass 5 et se voit cerclé par des bordures d’une épaisseur acceptable pour un produit à 399 euros. Le dos est également recouvert de verre et profite d’un traitement brillant qui en fait un véritable miroir.

Mais à moins de l’utiliser avec des gants blancs, sa surface dorsale a une capacité extraordinaire à capturer la moindre trace de doigts. Même sans être un maniaque de la propreté, vous vous sentirez le besoin de le nettoyer très régulièrement. Le bloc optique rectangulaire est assez imposant et pourtant assez fin pour minimiser le déséquilibre du produit posé à plat.

La tranche droite réunie les boutons physiques (volume et mise en marche) celle du bas le port USB3-C ainsi que la trappe pour deux cartes nano-SIM et enfin la supérieure présente un port jack 3,5 mm, toujours appréciables. Ses dimensions de 162,9 x 76 x 7,9 mm pour 187 g, n’en font pas le plus compact du marché, mais son encombrement reste maîtrisé et permet de l’utiliser d’une seule main pour les taches basiques. Les boutons sont un brin trop haut, ce qui nous oblige à fortement plier le pouce pour passer de celui du volume à celui de mise en veille.

Xiaomi signe ici un smartphone propre, qui profite d’une bonne qualité de fabrication, à défaut d’une conception et d’un design plus recherché. Si la certification IP53 est un bon point, l’IP68 aurait été encore mieux.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Écran : Joliment brillant

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G embarque une dalle Amoled de 6,67 pouces en 2 400 x 1080 pixels. Il affiche donc une résolution de 395 pixels par pouce qui assure une jolie finesse d’affichage. Il dispose en prime d’un taux de rafraîchissement adaptable jusqu’à 120 Hz et dans cette gamme de prix c’est très appréciable. Passons aux mesures de cet écran réalisées à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. Nous les avons réalisées en optant pour le mode d’affichage Saturé qui assure le rendu le plus naturel.

Concernant les espaces colorimétriques, Xiaomi nous gâte avec 191 % de l’espace sRGB et 128 % du DCI-P3, ce qui nous promet un beau panel de nuances colorimétriques. Néanmoins, la dalle à une petite tendance à tirer vers le bleu avec une température des couleurs de 7 374 K contre 6500 K pour la valeur de référence.

La luminosité mesurée est de 755 cd/m² en SDR et atteint les 932 cd/m² en HDR. Cela qui permet de l’utiliser avec un certain confort même en plein soleil. Dans le noir ou la pénombre, nous avons beaucoup apprécié le rendu des vidéos, surtout que le 12 Pro 5G supporte le Dolby Vision. Xiaomi nous offre ici un écran qui n’est certes pas parfait, mais qui propose des prestations supérieures à la moyenne des smartphones à 400 euros.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Logiciel : MIUI 14 et (seulement) Android 12 aux commandes

Android 12 et MIUI 14 s’associent dans ce smartphone pour offrir une interface extrêmement personnalisable. Cela peut être uniquement esthétique, en jouant sur les widgets, les tailles des caractères, icônes, dossiers et les multiples thèmes. Ou plus technique comme la possibilité de connaître la consommation de chaque apps ou encore un centre de contrôle de la maison intelligente très bien pensé.

Après avoir passé du temps à personnaliser l’interface, vous profiterez d’un smartphone efficace, agréable à utiliser et surtout stable. Toutefois, nous sommes en mai 2023 et toujours aucune trace de la mise à jour Android 13… Mais nous ne perdons pas espoir et Xiaomi annonce au minimum que ce modèle aura accès à deux mises à jour majeures et trois années de patch de sécurité. C’est la norme pour cette gamme de prix, même si certains constructeurs (Samsung pour ne pas les citer) nous régalent avec quatre mises à jour d’Android.

En ce qui concerne les contenus vidéo issus des plateformes de SVoD, le DRM Wideline L1 est bien intégré et permet donc de les visionner en HD.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Photos : Des photos de qualités, mais un brin ternes

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G propose trois capteurs photo :

Un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels f/1,88 ;

un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels f/2,2 ;

un capteur macro de 2 MP f/2,4.

Le capteur principal de 50 Mpx réalise des photos en 12 Mpx de belles factures. Nous avons un bon rendu avec des couleurs proches du naturel et un beau niveau de détails. La gestion des contrastes est très honorable et l’ensemble nous donne des clichés cohérents et agréables à l’œil. Toutefois, nous remarquons que la colorimétrie manque de pep’s. Comme si après avoir été critiqué pour un rendu un peu trop flatteur, Xiaomi avait voulu corriger le tir, mais en faisant un peu trop.

Une faiblesse que nous retrouvons de cliché en cliché et que le bon niveau de détails ne fait que souligner. Notez que l’autofocus est assez rapide et arrive à capturer des objets ou personnes en mouvements avec une certaine efficacité.

Nous apprécions le niveau de détail, comme ici le rendu des poils // Source : Yazid Amer – Frandroid L’autofocus réalise un beau travail sur les objets en mouvements // Source : Yazid Amer – Frandroid La tristesse de la colorimétrie rend moins appétissant ces melons // Source : Yazid Amer – Frandroid

Le mode ultra grand-angle fait le job correctement, mais sans plus avec des déformations au niveau des bords qui ne sont pas excessives. Nous perdons toutefois en niveau de détails et la colorimétrie est un peu plus saturée.

Grand-angle Ultra grand-angle

Si le zoom x2 est de bonne facture, dès que nous allons au-delà nous perdons trop en détail et le bruit numérique devient omniprésent.

Zoom x2 // Source : Yazid Amer – Frandroid Zoom x4 // Source : Yazid Amer – Frandroid Zoom x8 // Source : Yazid Amer – Frandroid Zoom x10 // Source : Yazid Amer – Frandroid

Le capteur 50 Mpx peut être utilisé en pleine résolution et nous obtenons alors des photos qui offrent un niveau de détails supérieurs. Cela reste léger, mais perceptible, avec une meilleure définition des contours. Néanmoins, le temps de prise de vue est un peu plus long et demande une réelle stabilité lors de la prise de vue. De plus, la luminosité des clichés est un peu en retrait face à ceux en 12 Mpx.

Détail 1200 x 800 d’un cliché 12 Mpx // Source : Yazid Amer – Frandroid Détail 1200 x 800 d’un cliché 50 Mpx // Source : Yazid Amer – Frandroid

Le Mode nuit

Le mode nuit est honorable avec une captation de lumière efficiente. Toutefois, la colorimétrie est un peu pâlotte et le niveau de détail est en retrait comparé à ce que peut proposer la concurrence. Attention, il n’est pas mauvais, il se débrouille bien pour un smartphone à moins de 400 euros, mais le Pixel 6a fait mieux… De plus la moindre source lumineuse génère des halos qui peuvent vraiment devenir irritants. Par contre, nous apprécions que le traitement numérique ne lisse pas trop l’image et nous laisse appréhender la complexité d’une scène à défaut de la restituer parfaitement.

Le mode nuit de ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G s’en sort avec les honneurs // Yazid Amer – Frandroid

Le mode nuit est donc acceptable, mais nécessite un environnement qui ne soit pas totalement dénué de sources lumineuses pour s’en tirer réellement. Sinon comme sur la photo ci-dessous à gauche, peu d’éléments apparaissent et la colorimétrie devient encore plus triste.

Même en mode nuit la colorimétrie est assez terne // Source : Yazid Amer – Frandroid Dès qu’une source lumineuses est visible, elle génère un halo // Source : Yazid Amer – Frandroid

Le mode nuit en ultra grand-angle est simplement inexploitable avec des clichés beaucoup trop sombres. Le zoom x2 restitue des photos plus honorables, mais le bruit numérique masque le gros des détails et la colorimétrie devient alors plus aléatoire.

En ultra grand-angle, le mode nuit est quasiment inexploitable // Source : Yazid Amer – Frandroid Le mode nuit avec zoom x2 s’en sort assez bien // Source : Yazid Amer – Frandroid

Des modes portraits réussis

Le mode portrait du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G sait réaliser de très bon détourage et il faut vraiment avoir une chevelure aussi foisonnante que sauvage pour le mettre en difficulté. Nous obtenons toujours des clichés offrant de beaux détails et une colorimétrie naturelle même si elle est un peu trop terne. Si vous postez beaucoup sur Instagram, des filtres ne feront pas de mal.

Si vous trouvez les photos en mode portrait un brin triste, l’app photo propose plusieurs filtres // Source : Yazid Amer – Frandroid

Pour les selfies, Xiaomi propose un capteur de 16 Mpx en f/2,2. Le détourage est un peu moins précis que celui proposé par l’APN dorsal, mais cela reste à la marge. On note un lissage un peu plus poussé qui gomme légèrement le niveau de détails et une petite tendance à la surexposition.

Les selfies ont un peu plus de pep’s que celle du mode portrait de l’APN dorsal // Source : Yazid Amer – Frandroid

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Performances : équilibré, efficace, mais pas très joueur

Nous avons affaire ici à un MediaTek Dimensity 1080, épaulé par un GPU Mali-G68, 8 Go de RAM (LPDDR4X) et 128 Go de stockage (non extensible) UFS 2.2. Le processeur est un milieu de gamme qui se positionne face au Snapdragon 778G que nous retrouvons par exemple dans le Poco X5 Pro 5 G. Sans surprise, les résultats de nos benchmarks donnent des chiffres très honnêtes, mais un peu en deçà de ce que propose la concurrence équipée en Snapdragon 778G.

À l’usage la différence de puissance ne se ressent pas, avec un Android et des apps qui restent fluides et réactives. Nous avons parfois de légers ralentissements, mais cela reste exceptionnel.

Modèle Samsung Galaxy A34 Xiaomi Poco X5 Pro AnTuTu 9 468161 528386 AnTuTu CPU 128012 154072 AnTuTu GPU 134002 156065 AnTuTu MEM 81033 91622 AnTuTu UX 125114 126627 PC Mark 3.0 11050 11969 3DMark Slingshot Extreme 4153 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics 4328 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics 3639 N/C 3DMark Wild Life 2298 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen 13.80 FPS N/C 3DMark Wild Life Extreme 639 N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 3.80 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 16 / 10 FPS N/C GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 23 / 26 FPS N/C GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 68 FPS N/C Geekbench 6 Single-core 1037 N/C Geekbench 6 Multi-core 2425 N/C Geekbench 6 Compute 2433 N/C Lecture / écriture séquentielle 894.47 / 499.29 Mo/s 1000 / 897 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 187.12 / 199.07 IOPS 63012 / 65265 IOPS

Côté jeux vidéo, les performances sont bonnes, sans être épiques. Ainsi, avec un Fortnite en mode graphique Élevé, nous avons une animation fluide qui oscille entre 47 et 60 fps. Si vous passez en mode Epique nous sommes entre 27 et 30 fps et juste quelques lags de temps en temps.

Dans Genshin Impact, seul le mode graphique faible assure une fluidité de jeu agréable. Si vous désirez jouer avec un meilleur niveau de graphismes, vous en payerez le prix avec de nombreux lags. Enfin, notez que le processeur chauffe beaucoup, passant alors de 40° à plus de 65° au bout de 15/20 minutes de jeu.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Batterie : solide autonomie

Le Xiaomi 12 Pro 5G embarque une batterie de 5 000 mAh, de quoi laisser supposer une belle autonomie. Nous avons lancé notre protocole de test automatisé et personnalisé ViSer qui simule l’utilisation active d’un smartphone (surf sur le web, SMS, appel, vidéo, écoute de musique, téléchargements…).

Le téléphone tient 14 heures et 5 minutes environ. Cela le place à la 33e place des 95 smartphones que nous avons testés avec ce protocole. Il se classe donc dans la moyenne supérieure en offrant une bonne journée et demie d’autonomie en usage normal. Elle peut flirter avec les deux jours si vous n’abusez pas des notifications ou des jeux vidéo et comptez une dizaine d’heures en usage intensif.

Recharge

Le Redmi Note 12 Pro est fourni avec un chargeur de 67 W. En partant de 0 %, voici ce que nous avons obtenu :

12 % de batterie après 5 minutes de charge

54 % de batterie après 20 minutes de charge

99 % de batterie après 50 minutes de charge

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Réseau et communication

Ce smartphone supporte toutes les bandes de fréquences 5 G. Ajoutez le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1 et le NFC et vous voilà parés. En ce qui concerne les appels, rien à signaler.

Enfin, le GPS intégré fonctionne sans difficulté et nous n’avons pas noté de problème de géolocalisation.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Prix et date de sortie

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128 Go est disponible au prix de 399 euros. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à regarder notre sélection de smartphones à moins de 400 euros, mais aussi celles des smartphones à moins de 300 euros.