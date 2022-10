MediaTek Dimensity 1080 : un nouveau SoC pour booster les mobiles abordables

Rien ne semble arrêter MediaTek sur le milieu de gamme. Le fabricant taïwanais annonce cette semaine un nouveau SoC dédié aux smartphones abordables : le Dimensity 1080.

Vous comptez acheter un smartphone milieu de gamme dans les prochains mois ? Il est fort possible qu’il misera sur le Dimensity 1080. Annoncé cette semaine par le Taïwanais MediaTek, ce nouveau SoC prend la relève du Dimensity 920 (lancé en 2021), pour apporter plus de performances encore aux smartphones abordables. Pour ce faire, cette nouvelle puce mise à la fois sur la gravure en 6 nm de TSMC et sur quelques améliorations par rapport au Dimensity 920.

Compatible 5G, le Dimensity 1080 devrait se matérialiser très bientôt sur le marché. MediaTek estime en effet que les premières livraisons de smartphones équipés interviendront sur le quatrième trimestre 2022.

MediaTek peaufine son offre milieu de gamme

Dans le détail, le Dimensity 1080 regroupe deux cœurs ARM Cortex-A78 cadencés à un maximum de 2,6 GHz, et six cœurs ARM Cortex-A55 cadencés jusqu’à 2 GHz. La puce intègre également une partie graphique ARM Mali G68 et supporte la mémoire vive en LPDDR5 ainsi que les modules de stockage UFS 3.1. Côté traitement de l’image, on retrouve un ISP capable de prendre en charge l’encodage vidéo en 4K HDR. Ce processeur de signal d’image supporte par ailleurs jusqu’à quatre caméras en simultanée et la capture d’images allant jusqu’à 200 Mpx, le tout sans délai d’obturation précise XDA Developers.

Sans surprise, cette puce se contente néanmoins d’une configuration plus modeste que celle offerte par l’imposant Dimensity 9000+, annoncé en juin sur le haut de gamme et lancé sur le troisième trimestre. Le Dimensity 1080 s’intercale par ailleurs entre les Dimensity 1050 et Dimensity 1300, dévoilés au printemps.

« Poursuivant l’héritage de MediaTek en matière d’optimisation de la puissance et des performances, le Dimensity 1080 offre une suite complète de fonctions avancées qui remettent en question les attentes concernant les capacités d’un smartphone 5G », déclare-t-on avec une certaine sobriété chez MediaTek. « Ce nouveau chipset est conçu pour améliorer encore de nombreuses fonctions qui ont fait la grandeur de son prédécesseur, notamment la puissance de traitement, la qualité de la caméra et de la vidéo, et le temps de mise sur le marché pour les fabricants »

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.