MIUI 14 (Android 13) : la liste complète des modèles Xiaomi compatibles

Xiaomi est bien sûr présent au MWC 2023 avec notamment les Xiaomi 13 et 13 Pro. Parmi les annonces de la marque, il y a le lancement d'Android 13 sur nombre de ses modèles, avec l'arrivée d'une nouvelle version de l'interface MIUI 14.

Les annonces de Xiaomi au MWC 2023 à Barcelone sont multiples : il y a tout d’abord l’arrivée des Xiaomi 13, 13 Lite et Xiaomi 13 Pro en Europe, mais aussi une nouvelle montre connectée. Par la même occasion, le constructeur chinois en a profité pour dévoiler le calendrier des mises à jour vers Android 13 sur les smartphones Xiaomi actuels. Plusieurs modèles vont profiter de la nouvelle version du système d’exploitation durant ce premier trimestre.

Ce qu’apporte la version Android 13 de MIUI 14

Lors de sa conférence au salon catalan, Xiaomi a annoncé la disponibilité de MIUI 14, interface basée sur Android 13. Dix-huit modèles sont concernés pour un déploiement tout au long du premier trimestre de l’année. Parmi eux, on trouve bien sûr des modèles récents, mais aussi des smartphones d’entrée de gamme. Comme l’indique 9to5Google, d’autres modèles pourraient en profiter au cours des prochains mois.

Parmi les nouveautés, on compte surtout un poids réduit de l’interface : 13,09 Go pour MIUI 14 contre 16,9 Go pour MIUI 13. Cette nouvelle version ajoute des options de personnalisation, widgets en tête de gondole. On note également la refonte du centre de contrôle, pour faciliter notamment la gestion des objets connectés et des produits Bluetooth.

Les smartphones Xiaomi qui vont passer à MIUI 14 (Android 13)

