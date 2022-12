MIUI 14 (Android 13) présenté : ajoutez un corgi à votre écran d’accueil

Avant de dévoiler ses Xiaomi 13, le géant chinois a présenté sa nouvelle interface, MIUI 14. Elle propose un sérieux gain de performances ainsi que quelques nouveautés intéressantes pour l'écran d'accueil.

En plus de ses Xiaomi 13 et 13 Pro ainsi qu’une ribambelle de produits dont le Xiaomi mini PC, le géant de Pékin a également présenté sa nouvelle interface, MIUI 14. Généralement, la marque a tendance à proposer la mise à jour de ses smartphones sous une ancienne version d’Android avant de l’amener vers la nouvelle. On peut donc s’attendre à ce que deux versions de MIUI 14 cohabitent, l’une sous Android 12 et l’autre sous Android 13.

La principale nouveauté à noter se trouve du côté du poids. Là où les interfaces ont tendance à s’alourdir, MIUI 14 passe à 13,09 Go contre 16,9 Go pour MIUI 13. Selon la marque, les temps de chargement y gagneraient beaucoup, dépassant même iOS sur certains usages. Il conviendra bien sûr de vérifier cela lors de nos tests.

Widgets et mignonneries

Au-delà de ça, la marque affiche tout de même quelques nouveautés. MIUI 14 intègre par exemple une nouvelle version de la fonctionnalité permettant d’extraire du texte d’une image. Les widgets vont aussi s’améliorer ainsi que la personnalisation de l’écran d’accueil. On devrait pouvoir ainsi agrandir une icône d’application afin qu’elle se transforme en widget miniature. De quoi tailler son écran d’accueil à son usage et avouons-le, cela fait envie.

Quel serait le marketing sans l’utilisation de la mignonnerie pour vous vendre des objets ? Xiaomi l’a bien compris et vous propose d’ajouter à votre écran d’accueil un cactus, un chat ou un chien. À quoi cela sert nous dire-vous ? Il est un peu tôt pour le dire, mais de ce qu’on en a vu, ces compagnons virtuels sont animés et devraient s’adapter au moment de la journée. Le chat devrait dormir à mesure que le soleil se couche ou encore le cactus devrait fermer ses fleurs.

Pour les amateurs·rices de domotique, vous devez déjà savoir à quel point MIUI est agréable de ce point de vue, grâce à son centre de contrôle qui permet de tout gérer au même endroit. Ce dernier a été relooké pour l’occasion. Il devrait en outre faciliter le passage d’un appareil à l’autre avec des écouteurs sans fil.

Xiaomi a aussi amélioré son mode enfant pour les tablettes et les smartphones. Les adultes pourront plus facilement désactiver un groupe complet d’applications, mais nous ne savons pas encore exactement comment cela fonctionnera.

Les smartphones compatibles avec MIUI 14

Les premiers smartphones compatibles avec MIUI 14 ont aussi été dévoilés. Il s’agit sans surprise des derniers fleurons de la marque. Les seuls modèles disponibles en France sont les Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12. Dommage que les récents Xiaomi 12T ne fassent pas partie du voyage, mais leur tour viendra surement. MIUI 14 est programmé pour le tout début de l’année 2023.

