Xiaomi dévoile sa copie du Mac mini : un PC de bureau miniature mais puissant

Xiaomi a dévoilé un nouveau PC inspiré du Mac mini. Voici tous les détails le concernant.

Xiaomi vient de dévoiler ses Xiaomi 13. Dans la foulée, le géant de Pékin a aussi annoncé une foule de nouveaux produits dont l’un des plus étonnants est sans doute ce Xiaomi Mini. Notez que le nom que nous utiliserons ici est une traduction depuis le chinois et que le nom du produit en français est susceptible de changer.

Le Xiaomi mini donc est, comme son nom l’indique, un PC très inspiré du Mac mini. Tenant dans la pomme de la main avec une finition métal, il a pour but d’afficher de très bonnes performances tout en maintenant un TDP très bas, ici de 40W. Le Xiaomi mini est équipé d’un processeur Intel Core i5 de 12e génération (1240P), de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage PCIe 4.0. Pour le traitement GPU, il repose sur l’Iris X d’Intel.

Des ports, en veux-tu, en voilà

On retrouve une bardée de ports : deux HDMI 2.1, trois USB A en USB 3.2, un USB A en 2.0, deux USB-C en thunderbolt 4. L’appareil peut afficher une définition 4K et peut tourner aussi bien sur Windows 11 que Linux Ubuntu. Pour le transfert de données sans fil, le Xiaomi mini repose sur du Wi-FI 6 et du Bluetooth 5.3.

Le prix du Xiaomi mini est fixé à 3699 yuans en Chine, soit 504 euros HT. Il faut donc préciser que le prix hors taxe devrait être plus élevé. Ajoutons que Xiaomi n’a pas pour habitude de proposer ses PC en Europe. S’il venait à sortir, ce serait le premier hors architecture ARM à se frayer un chemin par chez nous.

