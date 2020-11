Apple Mac Mini avec M1 : le premier tout petit PC fixe de la marque avec ARM

Apple présente sa première gamme de machines intégrant sa puce Apple M1 ARM.

Comme l’indiquaient certaines rumeurs, Apple a continué à renouveler sa gamme de machines avec sa puce ARM avec le Mac Mini. C’est le PC de bureau le moins cher de la gamme Apple et aussi celui auquel il faut ajouter un écran externe pour l’utiliser. Il reprend le même design que les générations précédentes, jusqu’au refroidissement actif par ventilateur qui permet d’utiliser l’Apple M1 sans compromis sur les performances.

Côté connectique, en plus du port d’alimentation, on retrouve un port Ethernet RJ45, deux ports USB4, un port HDMI 2.0, un port jack 3,5 mm et deux ports USB-A.

Apple annonce qu’avec la puce M1, ce Mac mini est jusqu’à 3x plus performant que la précédente génération, et 6x plus performant sur la puissance graphique.

À partir de 800 euros

Le Mac Mini est disponible en précommande dès aujourd’hui pour une sortie la semaine prochaine. Le tarif est de 799 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et 1029 euros pour la version avec 512 Go de stockage. Notez que la version Intel avec 512 Go de stockage reste au catalogue à 1259 euros.

Lors du même événement, Apple a aussi levé le voile sur un MacBook Air 2020 et un MacBook Pro 13 pouces équipés de cette fameuse puce M1.