Le MacBook Pro 13 pouces a aussi le droit à sa puce Apple M1 pour doper sa puissance

Lors de sa présentation en ligne, mardi soir, Apple a dévoilé un MacBook Pro doté de sa nouvelle puce baptisée M1. Cette puce maison équipera le modèle 13 pouces avec une autonomie rallongée, plus de puissance graphique également, le tout dans un design identique.

Apple a décidé de décliner sa nouvelle puce M1 dans un maximum de ses produits. Lors de sa nouvelle présentation en ligne, mardi soir depuis Cupertino, la firme californienne a dévoilé un nouveau MacBook Pro 13 pouces équipé du Soc ARM conçu en interne. Exit Intel dans l’ordinateur portable populaire de la marque qui prend un nouveau virage, tout comme le Mac mini et le MacBook Air.

Un produit pour séduire les créatifs

En profitant de la puissance déployée par la puce M1 avec son processeur 8 cœurs (4 cœurs hautes performances et 4 cœurs haute efficacité), le MacBook Pro 13″ veut séduire les développeurs ou les créatifs travaillant sur des logiciels photo, vidéo ou musique en promettant des performances trois fois plus rapides que la concurrence, des graphiques et des vitesses d’application plus efficaces pour créer du code ou faire du rendu 3D.

La déclinaison de la puce Apple M1 pourra s’appuyer sur un GPU 8 cœurs pour faire parfaitement trouver les jeux vidéo et applications gourmandes, et le Neural Engine pour faciliter les usages au fil du temps grâce au machine learning. Le MacBook Pro

Même design, plus d’endurance et de performances

Apple n’a pas touché au design du MacBook Pro 13 pouces qui garde sa TouchBar, son large pavé tactile et son poids inférieur à 1,5 kg. Seuls les micros sont améliorés pour intégrer trois micros de « qualité studio » qu’on trouvait sur le MacBook Pro 16 pouces. Cela servira notamment pour les désormais multiples appels vidéo. on trouve toujours la prise casque 3,5 mm. La puce M1 apporte aussi sa technologie ISP avancée pour la caméra FaceTime afin d’améliorer la qualité en basse lumière notamment.

Il est doté d’un écran Retina de 13,3 pouces (2560 x 1600 pixes, 227 ppp) avec une luminosité jusqu’à 500 nits. Le capteur Touch ID pour la reconnaissance d’empreinte est toujours présent sur la Touch Bar, la barre tactile de commande située au-dessus du clavier. Apple l’a également équipé d’un nouveau système de refroidissement.

La puce M1 va aussi offrir au MacBook Pro 13″ de nouvelles possibilités en permettant de faire tourner des applications conçues aussi pour iPhone ou iPad. Il va aussi profiter des applications universelles de macOS Big Sur — déployé dès ce 12 novembre — qui pourront tourner sur les Mac équipés par Intel comme par M1.

Là où Apple a voulu appuyer, c’est aussi sur l’autonomie de l’appareil et annonce jusqu’à 20h en visionnage vidéo (17h de surf sur internet), faisant du MacBook Pro 13 pouces « le Mac le plus endurant d’Apple« . C’est l’une des spécificités de la puce M1 qui promet une efficacité énergétique nettement améliorée et donc une meilleure autonomie de la batterie.

Le MacBook Pro 13″ embarque nativement 8 Go de RAM et jusqu’à 16 Go en configuration maximale, un SSD de 256 Go (et jusqu’à 2 To en option). Il compte toujours sur deux ports Thunderbolts supportant désormais l’USB 4 permettant notamment de connecter un écran 6K comme le Pro Display XDR d’Apple. Il est prêt pour le Wi-Fi 6 et est doté de la technologie Bluetooth 5.0.

Prix et disponibilité

Le MacBook Pro 13 pouces avec M1 sera disponible en argent ou gris sidéral à partir de 1 449 euros. Les précommandes débutent dès ce mardi soir et le produit sera en magasin la semaine prochaine.