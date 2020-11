Apple M1 : voilà la première puce ARM pour Mac développée par la marque

Apple a commencé sa conférence par la présentation de sa puce Apple M1. C'est le premier SoC ARM entièrement développé par Apple pour ses ordinateurs Mac et MacBook.

C’est autour d’elle que tournent toutes les annonces de l’événement « one more thing » d’Apple. La puce Apple M1 est la puce Apple Silicon (ARM) développée par la firme pour ses nouveaux MacBook et Mac qui n’utiliseront plus de processeurs Intel.

Un SoC : tout réunir dans une seule puce

Le propre d’une puce ARM moderne est d’intégrer en réalité de nombreux composants : un processeur, une puce graphique, un modem, des controllers et différents autres composants.

Cela va permettre à Apple de grandement simplifier la carte mère de ses machines, et donc bouleverser leur design.

Par ailleurs, cela va permettre à Apple de pousser des technologies qui étaient plutôt l’exclusivité de ses mobiles jusqu’à présent : traitement d’images avec HDR, sécurisation des données avec Secure Enclave, inteligence artificielle et d’autres. On peut noter que la puce intègre un contrôleur USB4 qui devrait la rendre compatible avec la technologie Thunderbolt. Pour rappel, l’USB4 est basé sur le travail d’Intel avec Thunderbolt.

Apple promet les performances Intel pour 1/4 de la consommation

Sans le nommer, Apple a bien entendu comparé sa nouvelle puce M1 à ce que peut proposer Intel qui proposait jusqu’à présent les puces intégrées aux MacBook. D’après Apple, sa puce propose deux fois plus de performances par watt. Plus précisément, Apple a promis 2x les performances CPU sur un TDP de 10W, le standard des ultraportables. En se plaçant au plus haut niveau de performances proposé par le processeur concurrent, Apple promet de ne consommer que 25% de l’énergie.

Du côté des graphismes, Apple s’est limité à se comparer aux puces graphiques intégrées rarement très performantes. Pendant la même conférence, la pomme a dévoilé les trois premiers produits dotés de ce SoC : le nouveau MacBook Air 2020, le nouveau Mac mini et le nouveau MacBook Pro 13 pouces.