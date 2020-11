Résumé des annonces Apple : Apple M1, MacBook Air, Mac Mini et MacBook Pro

Apple a annoncé ses premiers Mac à passer sur plateforme ARM. Avec son nouveau SoC Apple M1, ce sont les MacBook Air, Mac Mini et MacBook Pro qui vont bénéficier de cette nouvelle puce. Au programme : des performances boostées, une grosse autonomie et des prix qui ne bougent pas !

La conférence d’Apple était très attendue et elle n’a pas déçue. Ce « One More Thing » nous a permis découvrir trois machines dotées de la toute nouvelle puce ARM conçue par la firme à la pomme : l’Apple M1.

Il s’agit des appareils suivants :

Par ailleurs, le système macOS Big Sur profite lui aussi des apports de la puces Apple M1. Retrouvez ci-dessous tous les moments forts de la conférence que nous avons relevés pendant notre direct.

L’événement Apple en live

Comment re-regarder la keynote Apple ?

L’événement d’Apple a eu lieu le mardi 10 novembre 2020 à 19 heures (heure de Paris). Vous pouvez (re)regarder l’événement sur YouTube.

