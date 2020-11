MacBook Air 2020 avec Apple M1 officialisé : plus rapide, plus autonome et toujours si fin

Le MacBook Air 2020 avec la nouvelle puce Apple M1 vient d'être officialisé. L'ordinateur ultra fin promet d'être beaucoup plus rapide et autonome que jamais.

Lors de sa conférence « One More Thing », Apple a dévoilé son nouveau MacBook Air 2020 équipé de la puce Apple M1 conçue en interne et basée sur une architecture ARM.

Le nouvel ordinateur portable de 13,3 pouces préserve la finesse qui fait partie intégrante de l’identité de cette gamme de produits, mais tire parti de son SoC pour augmenter à la fois sa puissance et son autonomie.

Plus rapide que jamais

Côté puissance, Apple évoque un MacBook Air 2020 M1 3,5 fois plus rapide que le modèle précédent. La pomme se targue aussi d’avoir conçu un ordinateur plus rapide que 98 % des PC vendus l’année dernière.

Le SSD, lui, voit sa rapidité multipliée par deux pour exécuter encore plus efficacement toutes les tâches.

Autonomie renforcée

La puce M1 apporte aussi une meilleure efficacité énergétique. Ainsi, Apple affirme avoir créé « le MacBook Air le plus autonome jamais conçu ». Comptez ainsi 15 heures de navigation web sur batterie ou 18 heures de lecture vidéo sans avoir à recharger l’appareil.

« Nous nous sommes débarrassés du ventilateur », indique Apple pour mettre en avant un design très silencieux dans toutes les situations. Le SoC M1 permet aussi une amélioration de la webcam grâce à un meilleur traitement des images : meilleure balance des blancs, réduction du bruit…

Le MacBook Air 2020 avec M1 profite aussi d’une compatibilité Thunderbolt et USB 4. Notez aussi une configuration allant jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage.

Le capteur Touch ID, le Wi-Fi 6, le clavier Magic Keyboard et la technologie d’affichage sont évidemment au rendez-vous.

Prix et disponibilité du MacBook Air 2020 avec M1

Ce nouveau MacBook Air 2020 avec M1 peut être précommandé dès aujourd’hui et sera disponible à la vente dans une semaine à partir de 1129 euros en France. Cette configuration propose 256 Go de stockage et un processeur graphique 7 cœurs.

Une seconde configuration à 1399 euros est proposée avec 512 Go de stockage et 8 cœurs. On notera aussi que pendant la même conférence, Apple a dévoilé deux autres produits équipés de la puce M1 : un nouveau Mac Mini et un MacBook Pro de 13 pouces.