Test du Huawei MateBook X Pro (2022) : le conquérant

Huawei est clairement en train de réaliser une transition des smartphones aux ordinateurs portables sur ses marchés occidentaux. Mais là où on pourrait penser que celle-ci prendrait du temps, tous les PC portables que nous avons testé jusque là ont su convaincre. Avec le MateBook X Pro de 2022, le constructeur chinois semble même vouloir asseoir sa bonne réputation, plutôt que la prouver.

Huawei MateBook X Pro (2022) Fiche technique

Modèle Huawei MateBook X Pro (2022) Taille de l'écran 14.2 pouces Définition 3120 x 2080 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core i7-1260P Puce Graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 310 x 15,5 mm Poids 1260 grammes Indice de réparabilité ? 6,8/10 Prix 2 199 € Fiche produit Voir le test

Huawei MateBook X Pro (2022) Design

Le design du Huawei MateBook X Pro 2022 reste dans les grandes lignes de ce que la marque propose, à savoir sa propre version du unibody classique en métal. Sur ce modèle, nous avons cependant une petite spécificité dans le traitement de ce corps métallique, puisque ce dernier est légèrement texturé. La sensation est difficile à décrire, mais donne le toucher d’un revêtement plus plastique malgré le fait qu’il soit bien en métal.

Résultat ? Un ordinateur portable sur lequel il est extrêmement confortable de faire reposer ses paumes, sans avoir la sensation de froid ou le glissement d’un aluminium banal. Le coloris bleu encre que nous testons n’est pas non plus sans nous plaire, puisqu’il sort du commun tout en restant assez sobre pour être professionnel.

Autre particularité de ce châssis : Huawei n’a pas hésité à tailler dans le vif sur ce nouveau corps. Sur les côtés, des ouvertures longilignes sont là pour permettre le refroidissement actif. Sur le bas du pavé tactile, nous avons un espace rogné à même son revêtement afin de nous laisser ouvrir le capot avec aise. Si cette dernière rend l’ouverture de l’ordinateur particulièrement facile, les premières inquiètent pour la possibilité de renverser un peu trop facilement un quelconque liquide dans l’appareil. Ceci étant dit, comme nous le verrons plus bas, la solution thermique fonctionne admirablement bien.

Clavier et pavé tactile

À la minute où l’on frappe sur le clavier, nous pouvons établir que nous sommes sur du premium. Le châssis n’a aucun flex, les touches ont un rebond bien ferme et une bonne distance d’activation, et le rétroéclairage est bien brillant. Il en va de même pour le pavé tactile, si large qu’il va jusqu’à la frontière du corps, qui est fait en verre.

Tout ceci est un bonheur pour les doigts autant que les oreilles, tant les touches se font à peine entendre même avec une frappe très lourde. Le pavé tactile propose de plus un retour haptique plutôt agréable sous les doigts qui permet de déclencher quelques raccourcis comme un changement de volume rapide.

Connectique

Quand bien même la connectique USB-C est largement répandue aujourd’hui, il n’empêche que l’absence d’USB A est un tort que le Huawei MateBook X Pro 2022 choisit. Nous avons à gauche un port combo jack, mais surtout 2 ports Thunderbolt 4. À droite, ce sont deux prises USB-C compatibles recharge, DisplayPort et data qui accueilleront les périphériques les plus classiques.

Pas d’USB A, pas de HDMI, pas de lecteur de cartes d’une quelconque forme. Le Huawei MateBook X Pro 2022 fait le choix de rester un ordinateur premium pour la bureautique avant tout de ce fait, même si on aurait tout de même apprécié au moins un lecteur de cartes SD. La dongle life vous attend. Heureusement, il y en a un fourni avec la machine, un adaptateur USB-C vers USB-A.

Webcam et audio

Pas de miracle pour la webcam 720p, dont le traitement n’est pas particulièrement remarquable. On peut tout de même noter que Huawei place cette fois la caméra au-dessus de l’écran. Fini la caméra sous le clavier qui donnait un angle de vue parfois peu enviable sur les narines.

La configuration audio est cependant réussie, notamment grâce au placement des haut-parleurs sur les côtés du clavier. Il n’y a rien de meilleur pour éviter de les boucher lorsque le PC est posé sur ses genoux. Le son en lui-même est dans la moyenne haute des portables de cette génération, avec un son plutôt bien défini sur les aigus et les mediums, mais manquant de rondeur sur les basses. Sur ce point, Apple reste le roi, et Dell le concurrent le plus sérieux dans l’univers Windows.

Huawei MateBook X Pro (2022) Écran

Le Huawei MateBook X Pro 2022 s’équipe d’une dalle LTPS de 14,2 pouces en définition 3120 x 2080, soit un ratio de 3:2. Cette dalle est compatible avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, bien que l’ordinateur soit configuré à 60 Hz par défaut. Sur sa fiche technique officielle, le constructeur chinois fait de belles promesses comme le support du DCI P3, 500 cd/m² de luminosité maximale et même un Delta E moyen de 1 avec un ratio de contraste de 1500:1.

Et sous notre sonde avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons constater que ces promesses… sont tenues, dans l’ensemble, avec quelques petites surprises çà et là. Nous retrouvons par exemple une couverture de 137% de l’espace SRGB, 94,8% de l’Adobe RGB et 97,4% de l’espace DCI P3. Ce dernier n’est pas parfait, mais reste très satisfaisant. Il en va de même pour le Delta E00 moyen, mesuré à 1,02 précisément, qui reste dans le cadre donc, pour une température de couleurs moyenne de 6188K (un peu chaude, mais pas si éloignée de la norme NTSC).

Les petites surprises viennent dans les détails, puisque le ratio de contraste est plutôt mesuré à 1359:1. Mais du même temps, nous relevons une luminosité maximale de 576 cd/m². En considérant que ce contraste reste très bon pour une dalle LCD et que plus de luminosité est toujours apprécié pour garantir une bonne lisibilité au soleil, surtout pour cet écran brillant compatible tactile… Nous sommes loin d’être déçus de ces résultats.

Huawei MateBook X Pro (2022) Logiciel

Sorti du Windows 11 basique, qui a au moins le mérite de ne pas avoir un Norton ou un McAfee préinstallé, nous restons sur les bases de Huawei avec ces applications GlideX ou Panneau de contrôle dont on peine encore à trouver l’intérêt face aux solutions déjà développées nativement par Microsoft.

Le logiciel PC Manager reste a minima une plutôt bonne solution pour gérer facilement les performances de son MateBook X Pro 2022 si l’on est un néophyte, bien que la possibilité d’avoir des réglages plus fins pour les connaisseurs aurait été appréciée.

Huawei MateBook X Pro (2022) Performances

Le Huawei MateBook X Pro 2022 s’équipe de la toute dernière puce Intel de 12e génération, l’Intel Core i7-1260P. Il s’agit d’un SoC 12 coeurs, 4 performances et 8 efficients, pour 16 threads, qui peut turbo jusqu’à 4,70 GHz. Il est ici couplé à 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage NVMe en PCIe 4. C’est la configuration la plus populaire pour les ultrabooks de cette année.

Benchmarks généraux

Le moins que l’on puisse dire ici est donc que nous sommes en terrain conquis. Nous retrouvons ici des résultats similaires à tous les autres ordinateurs partageant cette configuration, avec un score multi core de 8577 et single core de 1712 sous Cinebench R23. Il en va de même sous PCMark 10, avec un score global de 5768 points. Pareil pour son SSD en PCIe 4.0, dont les performances sont là encore dans la moyenne.

Une configuration de la sorte s’en sort naturellement avec brio sur les tâches bureautiques, et pour offrir une fluidité exemplaire au quotidien. Les petits travaux graphiques se font également sans problème, bien qu’il faudra être naturellement plus patient sur ses rendus.

Refroidissement et bruit

C’est ici que le Huawei MateBook X Pro 2022 impressionne sur ses performances. Car oui, dans des tests synthétiques le poussant à fond, il envoie la même sauce que ses rivaux. Et du même temps, la chauffe est relativement comparable avec des températures allant jusqu’à 43°C, bien qu’éloignées de l’utilisateur et de sa position naturelle.

Mais ce qui impressionne vraiment ici est que l’ordinateur maintient cette puissance et ces températures… en faisant un bruit minimum. Presque inexistant dans une pièce où une TV est en fond.

Huawei MateBook X Pro (2022) Autonomie

Il ne manque qu’à ce beau portrait une bonne autonomie. Le Huawei MateBook X Pro 2022 compte sur une batterie de 60Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc en USB-C de 90W. Cependant, le port de charge supportant le PowerDelivery, vous pourrez utiliser n’importe quel chargeur pour pouvoir redonner un peu de peps à votre ordinateur dans la journée.

Si du moins vous en ressentez le besoin, puisque l’autonomie de ce PC portable se retrouve entre 8 et 9 heures sur une utilisation classique. Surfer sur le net, un peu de musique en fond, avec une bonne luminosité en pleine journée et une vidéo sur le fond. Soit de quoi tenir une journée de travail classique, sans pour autant faire du zèle… si vous gardez l’écran configuré en 60 Hz par défaut. En 90Hz, vous devrez dire adieu à 2 heures de votre autonomie.

Huawei MateBook X Pro (2022) Prix et disponibilité

Le Huawei MateBook X Pro 2022 est d’ores et déjà disponible en Franc sur la boutique du fabricant dans une configuration unique vendue au prix conseillé de 2199,99 euros. Au moment où ce test est publié, il est toutefois indiqué en rupture de stock.