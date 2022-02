Prise en main du Realme Book Prime : un séduisant laptop inspiré du MacBook qui arrive en France

Realme passe la seconde et va commercialiser son premier laptop en Europe... ainsi qu'en France. Ce n'est pas la stratégie la plus adoptée, elle nécessite de produire des ordinateurs portables avec un clavier AZERTY ce qui est coûteux dans les lignes de production. Le premier ordinateur portable, Book Prime, nous fait penser à un MacBook avec la stratégie de Huawei quand ils ont commercialisé le MateBook X Pro.

Realme lance son premier ordinateur portable en France, la marque chinoise s’est inspirée largement de la stratégie de Honor dans le domaine avec les MagicBook : un ordinateur portable compact, un ultrabook, sous Windows 11 dont les traits vous rappelleront certainement le MacBook. Sur le papier, vous verrez que ce Realme Book est également très proche de la gamme Huawei MateBook X Pro.

Une fiche technique solide pour un ultrabook

Du côté de la fiche technique, le Realme Book Prime est d’un processeur Intel Core i5-11320H (Willow Cove) de 11e génération avec 8 ou 16 Go de RAM LPDDR4x et un SSD PCIe de 512 Go.

Comme vous pouvez le voir, ce sont les caractéristiques classiques du secteur : un CPU basse consommation de fin 2021 avec 4 coeurs et 8 threads, ainsi que l’iGPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU). Cela permet d’obtenir de bonnes performances et une autonomie correcte, en tout cas sur le papier.

Un écran 2K au format 3:2

L’écran est sans doute le composant le plus intéressant : en définition 2K, il fait 14 pouces de diagonale avec de petites bordures, un rapport d’affichage de 3:2 et une luminosité maximale de 400 nits. Nous avons eu l’opportunité de le croiser quelques minutes, l’écran est vraiment son atout principal. Il n’est pas aussi lumineux que les écrans d’Apple, mais c’est un écran confortable et agréable, surtout pour le prix de la machine.

Quant à la conception, elle me fait penser à celle d’un MacBook AIr. Mais aujourd’hui, la plupart des laptops chinois, chez Honor, Huawei, Xiaomi… utilise ce type de conception unibody avec une charnière qui offre un grand angle d’ouverture de l’écran.

Le clavier de type chiclet avec des courses courtes, il semble efficace à première vue et ressemble (encore une fois) beaucoup à celui d’un MacBook, le touchpad est large et multipoint.

Du côté des connectiques, c’est sobre, on ne retrouve pas de sortie HDMI 2.0, mais 1 port USB 3.1 Gen 1 Type A plein format, une prise casque, ainsi que deux ports USB Type-C USB-C 3.2 Gen 2 qui offrent également le support Thunderbolt 4.

Realme Book Prime // Source : Frandroid Realme Book Prime // Source : Frandroid

Ce sont ces ports qui permettent le chargement de l’appareil avec un chargeur 65 Watts fourni. La batterie, quant à elle, a une capacité de 54 Wh.

Bref, comme vous pouvez le voir, l’atout de cet appareil est une belle fiche technique avec un boitier aux finitions qui semblent, à première vue, au rendez-vous. Nous n’avons pas de date de commercialisation, néanmoins nous savons que le Realme Book Prime sera disponible en France à partir de 1099,99 euros. Un prix qui n’est pas aussi bas que la stratégie tarifaire d’Honor, néanmoins cela reste compétitif face aux champions du secteur, dont Asus, HP, Lenovo ou encore Dell.

Il est équipé nativement par Windows 11, il sera disponible en trois coloris dont un gris foncé, un vert foncé et un en gris clair.